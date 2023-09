Un pilota madonita sul tetto del mondo, Paolo Ippolito conquista il titolo iridato al campionato di Kart

Paolo Ippolito, originario di Polizzi Generosa, ieri in Germania ha conquistato il titolo mondiale nella categoria Kz al Campionato Mondiale Cik Fia Karting. La sfida si è svolta sulla pista di Wackersdof, dove Ippolito ha dato spettacolo insieme al suo compagno di squadra, anch’esso di Polizzi, Danilo Albanese. I due piloti hanno dato vita a una battaglia appassionante, ma purtroppo Albanese ha dovuto abbandonare la lotta per un guasto meccanico quando si trovava in posizione di podio.

Nel prosieguo della gara, Ippolito ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore per guadagnare posizioni su Pex, Viganò e Gustaffson, quest’ultimo partito dalla quinta fila ma rapidamente salito nelle posizioni di testa. Tuttavia, il distacco tra Ippolito e Gustaffson è rimasto incolmabile, con il pilota italiano della Kr/Iame che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 4/10 di secondo su Gustaffson, conquistando così il titolo di campione del mondo di kart. Terzo classificato è stato Stan Pex.