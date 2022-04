Pallanuoto, nel derby contro la Wp Catania la Waterpolo punta a consolidare la zona playoff

Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Polisportiva Acese, che vale già una parte di playoff, per la Waterpolo Palermo è già tempo di prepararsi ad una nuova importante sfida del girone 4 di Serie B Maschile.

Domani alla piscina comunale di Palermo i ragazzi di Malara attendono l'ostica Waterpolo Catania per un match, in programma alle 14,30, che promette ancora grande spettacolo. Gli etnei, nonostante il settimo posto in classifica, arriveranno nel capoluogo siciliano con tanto entusiasmo dopo 6 punti nelle ultime due partite. Dal canto suo la Waterpolo Palermo, che probabilmente ritroverà Antracite Fabiano, dovrà fin dai primi minuti imporre il proprio gioco e continuare a dimostrare che la posizione in alta classifica non è un caso. La squadra, che in settimana si è allenata regolarmente, dovrà fare risultato pieno per continuare la corsa ai primi due posti nell'attesa di recuperare il big match contro il Crotone (rinviato per Covid due settimane fa).

"Giocheremo una partita difficile dopo l’importante vittoria della settimana scorsa a Catania - afferma Piersanti Mattarella, attaccante della Waterpolo -. Siamo in un buon momento di forma e infatti, nonostante siamo riusciti ad essere al completo soltanto in poche occasioni, abbiamo ottenuto una lunga serie di risultati positivi e speriamo di allungarla sabato di fronte ai nostri tifosi. La waterpolo Catania ci darà del filo da torcere, ma se giochiamo ai nostri livelli possiamo vincere contro chiunque. Abbiamo una rosa ben attrezzata per la categoria, un allenatore di livello internazionale ed una società giustamente ambiziosa".

CLASSIFICA GIRONE 4 - SERIE B

Auditore 21*, Acese 21, Waterpolo Palermo 18*, Napoli 2000 16, Ortigia 11, Unime 10, Wp Catania* 7, Etna 4, Rn Napoli* 0, Ossidiana* 0. (*1 partita da recuperare)