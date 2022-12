Pallanuoto, la Waterpolo vince lo scontro diretto contro Pescara

Serviva una vittoria e così é stato. Alla Comunale di Palermo ieri, sabato 10 dicembre, la Waterpolo Palermo è tornata alla vittoria contro il Pescara. Lo ha fatto davanti al proprio pubblico rifilando un 13-9 maturato alla fine di un match molto equilibrato.

La partita

La sesta giornata del girone Sud di Serie A2 si apre con le reti di Migliaccio e Cardoni a cui gli abruzzesi rispondo prima con un rigore e poi in superiorità numerica.

Dopo una prima frazione all’insegna dell’equilibrio, il sette di Malara inizia le prove generali della fuga finale chiudendo avanti di un gol la seconda frazione grazie ai gol di Pettonati, Riccobono, Galioto ed il solito Migliaccio.

Al cambio campo la storia non cambia: Palermo vuole vincere ma il Pescara non molla mai. Cardoni segna due volte (4 le reti totali) insieme a Galioto ma il Pescara sul finale della terza frazione riacciuffa il -1 restando sempre in partita.

Il quarto tempo però é finalmente tripudio Palermo: i ragazzi di Malara rifilano un secco 4-1 grazie alle reti di Giacomazzi, Cardoni, Pettonati e Ferlito chiudendo così la pratica Pescara e facendo esplodere di gioia i tifosi presenti all’Olimpica per la seconda vittoria stagionale in Serie A2! La Waterpolo Palermo si porta in classifica a 6 punti lasciandosi alle spalle Latina, Ischia, Civitavecchia e Pescara.

Sabato 17 Dicembre la Waterpolo Palermo tornerà in acqua nel Lazio per sfidare i padroni di casa del CN Latina con l’obiettivo di chiudere il 2022 con la prima vittoria esterna di questo campionato.

Il tabellino

PARZIALI: 2-2, 4-3, 3-3, 4-1

WATERPOLO PALERMO: Guccia, Russo, Galioto (2), Migliaccio, Bogni, La Mantia, Pettonati (2), Cardoni (4), Rotolo, Giacomazzi (1), Ferlito (1), Riccobono (1), Reina. All. Malara

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (1), Cipriani, Di Fulvio (5), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden (2), Micheletti, De Vincentiis (1), Pelliccione, Ercolani, Prosperi. All. Di Fulvio.