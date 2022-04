Pallanuoto: la Waterpolo Palermo si gioca il primato della Serie B nel recupero contro Crotone

Il giorno tanto atteso per la Waterpolo Palermo è finalmente arrivato. Mercoledì 27 Aprile, alle ore 16.00 all’Olimpica di Palermo, si giocherà il recupero dell'11^ giornata del girone 4 di Serie B di pallanuoto contro Auditore Crotone. Una partita determinate per il proseguo della stagione che per la squadra allenata da Paolo Malara può significare la vetta della classifica. Una partita che vale una stagione intera dove è vietato sbagliare e dove la ragione tattica deve essere supporta dal cuore per superare ogni ostacolo. I palermitani contro la corazzata Crotone che nel proprio roster conta su nomi che hanno calcato i palchi della recente Serie A1.

Sarà una partita complicata dove lo spirito di squadra dei ragazzi della Waterpolo Palermo dovrà assolutamente colmare il gap tecnico. Sulla carta i numeri dicono che le due squadre si equivalgono: i pitagorici vengono dalla bella vittoria sulla Waterpolo Catania e fin qui sono caduti solo una volta contro la big Polisportiva Acese, la Waterpolo Palermo dal canto suo é reduce da una sfida difficilissima vinta contro il Nuoto 2000 prendendosi la rivincita dopo la sconfitta dell’andata, unica in questa stagione.

Servirà un cuore grande si, ma anche un grande pubblico: la squadra ha bisogno della spinta della città di Palermo, che adesso come mai prima, deve riconoscere l’importanza di questo match nell’ottica promozione ed é chiamata a stringersi attorno attorno alla Waterpolo, ne è convinto il Presidente Antonio Coglitore: "Partita difficilissima ma anche di straordinaria intensità. Il Crotone si caratterizza per la presenza in acqua di campioni di altissimo livello con esperienze nazionali ed internazionali che certamente faranno di tutto per mettere in difficoltà i nostri atleti. In ogni caso sono certo che sarà uno spettacolo di altissimo livello che darà merito a questo straordinario sport" . Il match si giocherà a porte aperte dunque e la partita verrà trasmessa a partire dalle ore 15.45 su Sport Web Sicilia.