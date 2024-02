Pallanuoto, Telimar a Bologna nella prima giornata del round scudetto

Primo impegno ufficiale per il Telimar Palermo in questo 2024. Dopo la lunga pausa per Europei e Mondiali, torna l’appuntamento con il campionato di pallanuoto maschile di serie A1. Il club dell’Addaura, che aveva conquistato il quinto posto con due turni di anticipo rispetto alla fine del girone di andata, sarà impegnato a Bologna nella prima giornata del round Scudetto. Sarà sfida diretta con la De Akker domani, sabato 24 febbraio, alla piscina Carmen Longo. Palla al centro alle 15,30. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Raffaele Colombo e Stefano Pinato. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube dei padroni di casa.

Il Telimar ha provato a sfruttare i due mesi di stop dagli impegni agonistici, nonostante le assenze dei due americani, Hooper e Woodhead, che sono rientrati da Doha in settimana, e dei più giovani, convocati per i collegiali nazionali.

"Abbiamo praticamente fatto un'altra preparazione – spiega il capitano Ciccio Lo Cascio – lavorando più sulla parte fisica che su quella tecnico-tattica, vista la mancanza del numero dei giocatori necessari. È stato impossibile provare le fasi di gioco e questo si è visto al torneo amichevole di Monterotondo della scorsa settimana, in cui siamo stati poco brillanti, probabilmente molto appesantiti dai carichi di lavoro. Me l'aspettavo, sinceramente, perché il nostro gioco – prosegue il centroboa palermitano – è basato su certi automatismi che vanno allenati quotidianamente".

I felsinei, d’altro canto, si presentano all’appuntamento dopo aver mostrato una crescita importante nel girone d’andata, che li ha portati ad agguantare di misura la qualificazione alla poule Scudetto nella partita con il CN Posillipo, recuperata il 17 dicembre dopo che il risultato della gara valida per la sesta giornata era finito sub iudice e non era stato omologato.

Quella di domani sarà la terza volta che le due squadre si troveranno faccia a faccia in questa stagione. Nella prima occasione, alla terza giornata del girone di andata, era finita in goleada per il club dell’Addaura. La scorsa settimana, invece, nel quadrangolare organizzato dal Vis Nova, i ragazzi allenati da coach Baldineti orfani dei due statunitensi hanno sofferto il gioco degli uomini di Mistrangelo, salvo poi venire fuori alla lunga e chiudere l’incontro con soli due gol di scarto.

"Rispetto a Palermo – sottolinea Lo Cascio – la De Akker aveva in squadra il suo centroboa titolare. A Roma è stata una partita brutta, ma sono sicuro che a Bologna si giocherà un match di un altro tipo. Loro partiranno con un pressing forte, per poi passare a zona e provare qualche contropiede con il velocista Luongo. Dovremo stare attenti, quindi, e giocare fino all'ultimo secondo senza forzature".

Il Telimar esordirà in questa seconda fase del campionato con la partita forse più delicata. "Proveremo a centrare l’obiettivo Coppe. Spero in un quarto posto finale, ma sarà davvero dura perché la concorrenza è molto forte. Intanto, dobbiamo per forza centrare i 3 punti a Bologna", conclude il capitano.

Marcello Giliberti, presidente Telimar: "Questa lunga pausa non ci ha certamente giovato, soltanto da ieri siamo al gran completo con gli americani riaggregati al gruppo. In considerazione di tutto ciò, quello di domani sarà un match difficilissimo, contro una squadra forte e molto ben organizzata, in cui dovremo dare il nostro massimo, per riuscire a concretizzare un risultato utile in questo round Scudetto di altissimo livello tecnico".

Campionato nazionale di pallanuoto maschile di serie A1 – prima giornata Round Scudetto – De Akker Bologna vs TeLiMar

Deakker: 1.Santini, 2.Mengoli, 3.Puccio, 4.Marchetti, 5.Agulha De Freitas, 6.Grossi, 7.Camilleri, 8.Milakovic, 9.Alfonso Pozo, 10.Luongo, 11.Cocchi, 12.De Simon, 13.Pedrielli – Allenatore: Federico Mistrangelo

TeLiMar: 1.Jurisic, 2.Marini, 3.Vitale, 4.Fabiano, 5.Giorgetti, 6.Hooper, 7.Giliberti, 8.Metodiev, 9.Lo Cascio, 10.Occhione, 11.Lo Dico, 12.Woodhead, 13.Girasole, 14.Nuzzo - Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Raffaele Colombo, di Maslianico (CO), e Stefano Pinato, di Nervi (GE) – Delegato: Enrico Zerbini