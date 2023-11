Pallanuoto, Serie A1 maschile: il Telimar perde in casa 14-11 con la Rn Savona

Dopo la splendida vittoria nel turno preliminare di Len Euro cup di fine settembre, stavolta il Telimar deve arrendersi alla Rari Nantes Savona. Nell'ottava giornata di A1, il club dell'Addaura chiude sull'11-14 un match che vede gli uomini di coach Baldineti, rientrati da Barcellona con l'ultimo volo di ieri sera, tenere testa per quasi tutto l’incontro agli unici veri inseguitori della Pro Recco in questo campionato. I palermitani, se non nel risultato, quantomeno nella prestazione riescono quindi a farsi perdonare lo scivolone contro i catalani. Iniziano bene i padroni di casa, ma sono subito ripresi dai liguri, che si portano sul doppio vantaggio. L'esperienza di Giorgetti e il talento di Hooper permettono al Telimar di agganciare per due volte i biancorossi nella prima metà di gioco, con Jurisic che para un rigore a Figlioli. Poi, nuovo strappo da parte della squadra allenata da Angelini, capace di tenere a distanza di sicurezza i siciliani.

La cronaca

Dopo una finta, è Woodhead dal lato cattivo a portare avanti i padroni di casa, ma reagiscono subito i liguri con una bella beduina di Bruni e sfruttando un rapido contropiede si portano in doppio vantaggio con Durdic, a uomini pari prima e in superiorità dopo, con il pallone che impatta sulla parte interna della traversa per il gol dell'1-3. Il Club dell’Addaura resta concentrato e con Giorgetti in doppia superiorità accorcia sul 2-3.

Il momento sembra essere buono per il Telimar che conquista un rigore e lo trasforma con Hooper, ma in controfuga 1vs0 Campopiano batte Jurisic per il 3-4. La Rn Savona allunga di nuovo sul +2 con Erdelyi in contropiede, dopo una doppia parata di Nicosia sui suoi ex compagni. Marini in più permette ai siciliani di restare agganciato. Il finale della prima metà del match è da vivere al cardiopalma, con la parata di Jurisic sul tiro dai cinque metri di Figlioli. Sulla ripartenza, Giorgetti batte Nicosia con un tiro rasente l’acqua per acciuffare il 5-5 a 26'' dalla sirena, ma a 3'' Durdic segna il nuovo sorpasso in superiorità.

Per la prima volta sul +3 il Savona con Guidi su azione e con un penalty trasformato da Durdic. Il Telimar non si dà per vinto e con determinazione Woodhead in extra player firma in tap-in la rete del 6-8. Ribatte con forza Guidi, solo intercettato da Jurisic, ma risponde con una magia Giorgetti per il 7-9. I padroni di casa falliscono l’occasione di portarsi sul -1. In ripartenza sono i biancorossi a portarsi in doppia cifra con un Durdic in grande spolvero. Ad alimentare le speranze dei cento tifosi autorizzati sugli spalti è Vitale in più.

Il Telimar affretta l'ennesima conclusione su uomo in più e ne paga le conseguenze, con un contropiede velocissimo. Tutto facile per Durdic, servito ai due metri da Vavic per l'8-11. Rigore per i padroni di casa trasformato da Hooper. Staffilata di Vavic per il 9-12. Il cronometro che scorre va a vantaggio degli ospiti, ma il team del Presidente Giliberti ci crede ancora e con Woodhead si porta sul 10-12 a 2'' dalla fine. È Bruni in più a spegnere le velleità del Telimar, firmando il gol del 10-13, ma non è ancora finita. A 45'' Durdic appone il suo settimo sigillo su rigore. Con orgoglio Hooper con un alzo e tiro chiude l’incontro sull'11-14.

Per il vicecapitano Andrea Giliberti "la stanchezza fisica, soprattutto per quelli che giocano quattro tempi su quattro si è sentita alla fine. Paghiamo il fatto di essere quest'anno una squadra più corta. Facciamo ancora troppi errori in difesa che partono da una brutta gestione e in attacco forse forziamo un po' troppo. Dal punto di vista mentale era importante reagire, perché la sconfitta di Barcellona è stato un brutto schiaffo, ma ci ha fatto capire cosa dobbiamo guardare e a che livello siamo. La reazione credo si sia vista tutta. All'inizio della stagione mi aspettavo che facessimo bene ma non così. È un bel gruppo. Ci siamo ben amalgamati, anche se io, Lo Dico, Fabiano e Vitale dobbiamo prenderci maggiori responsabilità e capire che quest'anno siamo chiamati a fare qualcosa di più".

"Il Savona è una squadra tre volte più forte di noi e con grande esperienza dei singoli. Per questo - sottolinea l’allenatore Marco Baldineti - sono orgoglioso dei miei giocatori. Siamo tornati a casa dalla trasferta di Barcellona ieri a mezzanotte e non abbiamo avuto il tempo di provare qualcosa, ma abbiamo giocato fino all'ultimo. Poi ci sono stati degli errori dettati anche dalla stanchezza. Loro sono stati bravi a trasformare ogni azione in un contropiede e noi non siamo stati bravi a chiudere. Su questo dobbiamo sicuramente lavorare. Perdere contro il Savona, stando dentro tutta la partita, tranne un po' poi nel finale, ci sta. Anzi, fossi nell'allenatore avversario sarei arrabbiato. Spesso sono costretto a far giocare alcuni ragazzi quattro tempi per tutte le partite. Ma stiamo facendo bene e sono contento. La nostra squadra è progettata per fare un buon campionato di A1, tranquillo e con una crescita dei nuovi innesti e di tutti i giovani. I miei giocatori sono stati talmente bravi, che il poco tempo a disposizione tra A1 ed Euro cup è uno scotto che stiamo pagando volentieri".

"Abbiamo fornito una discreta prestazione, onorando la vasca, ma non riuscendo - dice il presidente del Telimar, Marcello Giliberti - ad agganciare il fortissimo Savona, che ha meritato la vittoria, mostrando più voglia ed anche più cattiveria rispetto a noi. Paghiamo probabilmente i due intensissimi mesi trascorsi, in cui siamo stati costantemente impegnati in Campionato e in Coppa ed in cui i 15 giorni trascorsi senza i nostri due americani, impegnati nei giochi Panamericani, hanno lasciato il segno. Ora ci aspetta un'altra settimana pesantissima con due trasferte consecutive nel giro di tre giorni fra Sibenik e Trieste, in cui cercheremo di fare il massimo".

Serie A1, ottava giornata,Telimar vs Rn Savona 11-14

Telimar: Jurisic, Marini 1, Vitale 1, Fabiano, Giorgetti 3, Hooper 3 (2 rig.), Giliberti, Falsone, Lo Cascio, Occhione, Lo Dico, Woodhead 2, Girasole, Nuzzo. Allenatore: Marco Baldineti;

Rn Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic 1, Rizzo, Urbinati, Bruni 2, Campopiano 1, Guidi 2, Durdic 7 (2 rig.), Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. Allenatore: Alberto Angelini;

Arbitri: Alessandro Severo e Fabio Ricciotti, entrambi di Roma. Delegato: Giovanni Lo Dico;

Parziali: 2-3; 3-3; 3-4; 3-4 - Superiorità: Telimar 5/14 + 2rig.; RN Savona 3/8 + 3 rig. (1 parato);

Note: Jurisic para un rigore a Figlioli nel II tempo. Usciti per limite di falli Patchaliev, Campopiano (S) e Occhione (T) nel IV tempo;

Spettatori: cento autorizzati per via del mancato rinnovo dell’agibilità della tribuna della piscina Olimpica comunale.