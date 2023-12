Telimar super a Napoli, Posillipo battuto e accesso al round scudetto

Il Telimar espugna la piscina Francesco Scandone di Napoli nell’undicesima giornata di A1, battendo il Circolo Nautico Posillipo 15-8. Oltre l’80 per cento delle realizzazioni su uomo in più, solo tre gol subiti su uomo in meno e la capacità di andare a rete con ben nove giocatori di movimento sono stati la chiave di questo successo, che permette ai palermitani di consolidare il quarto posto in classifica, conquistando l'accesso matematico al round scudetto.

Iniziano subito bene gli uomini allenati da Baldineti, chiudendo la prima frazione sul +2, che viene mantenuto fino al cambio campo. Poi, un break devastante di 5-0 nel terzo tempo lancia i rossoverdeblu verso una vittoria di carattere, che fa dimenticare del tutto, se ce ne fosse ancora bisogno, l’opaca prestazione di mercoledì sera contro il fanalino di coda RN Camogli. Adesso, testa già alla sfida casalinga da dentro o fuori in Len Euro cup contro il Tourcoing, per poi concentrarsi sugli ultimi due impegni della fase di andata del campionato prima della pausa invernale.

Le interviste del dopo gara

"Vincere oggi – commenta Alessandro Vitale – ci ha assicurato il passaggio matematico ai play off. Adesso, non dobbiamo stare attenti a cosa fanno gli altri e possiamo concentrarci su di noi, per arrivare quanto più in alto possibile. Abbiamo giocato bene, tranquilli fino alla fine e questo è positivo, soprattutto in vista di mercoledì. Il gioco di squadra ha premiato e lo dimostrano i tanti giocatori andati a segno. Ma è stata una partita consistente in particolare in difesa, con Egon Jurisic (mvp in telecronaca su Waterpolo Channel) che ha disputato la sua miglior prestazione di quest’anno. Corsi e ricorsi, è strano, ma anche l’anno scorso qui contro il Posillipo ci siamo esaltati", fa notare il centrovasca romano.

"Abbiamo preparato la sfida nei minimi dettagli, ma la differenza in queste partite difficili la fanno come sempre i giocatori. Avevano tutti voglia di vincere dopo la prestazione non esaltante contro il Camogli. Volevavo chiudere il discorso per entrare tra le sette che andranno al round scudetto. Sono molto contento – sottolinea l’allenatore Marco Gu Baldineti – per il carattere che hanno mostrato, quando, sulla carta, avrebbe dovuto essere una partita punto a punto, di grande equilibrio tra due squadre che più o meno si equivalgono. I ragazzi credono sempre di più nei propri mezzi e questo è fondamentale in vista del match con i francesi".

Marcello Giliberti, presidente Telimar: "Partita perfetta, giocata in maniera impeccabile sia in difesa che in attacco. Non abbiamo mai abbassato la guardia neanche per un attimo, non concedendo nulla ai forti avversari posillipini, che non sono mai entrati in partita. È stata una grande prestazione di squadra che ci garantisce l'accesso al girone scudetto, che abbiamo dimostrato di meritare tutto. Ora testa al match casalingo di Len Euro cup di mercoledì contro i francesi dell'El Tourcoing che vale il passaggio del turno. Siamo ai vertici della pallanuoto italiana e continentale, operando fra mille difficoltà, con in testa quelle correlate al nostro amato impianto. Siamo veramente magici riuscendo a fare, in un contesto così limitante, cose veramente straordinarie".

Il tabellino

Campionato Nazionale di Pallanuoto maschile di Serie A1 - XI giornata

CN Posillipo-Telimar 8-15

CN Posillipo: Izzo, Somma 2, Angelone, Rocchino, Mattiello 1, Aiello, Tubic, Cuccovillo 2 (1 rig.), Briganti, Radojevic 2, Picca, Saccoia 1, Spinelli, Serino – Allenatore: Roberto Brancaccio ù

Telimar: Jurisic, Marini, Vitale 1, Fabiano 1, Giorgetti 2, Hooper 4, Giliberti 1, Metodiev, Lo Cascio 2, Occhione 1, Lo Dico 1, Woodhead 2, Girasole, Nuzzo - Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Raffaele Colombo e Stefano Pinato - Delegato: Maurizio De Chiara

Parziali: 1-3; 3-3; 1-5; 3-4 - Superiorità: CN Posillipo 3/13 + 2 rig.; Telimar 9/11 - Note: Uscito per limite di falli Woodhead (T) nel IV tempo. Spettatori: 200