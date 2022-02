Pallanuoto, Paolo Malara entra nello staff della Waterpolo: guiderà la prima squadra in serie B

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora novità stimolanti per la famiglia Waterpolo Palermo che si allarga ancora di più arricchendosi di un personaggio storico della pallanuoto italiana.

Paolo Malara, genovese classe 60’, é un grande pezzo di storia della pallanuoto italiana vincendo tantissimo sia da giocatore che da allenatore in tanti anni di carriera ed adesso sarà parte dello staff della società del Presidente Coglitore guidando la prima squadra in Serie B per il resto dell’attuale stagionale dando seguito al buon lavoro realizzato fin qui da Filippo Puleo che rimarrà comunque componente fondamentale dello staff societario.

Nel suo palmares Malara conta uno storico triplete da giocatore nel 1987 con il leggendario Pescara (Scudetto, Coppa Campioni e Supercoppa). Poi da allenatore ha dato seguito alla gloriosa carriera da giocatore allenando la Nazionale Italiana, Iraniana, Cinese e Francese oltre a vari club prestigiosi come Neptunes Malta, Olympic Nice, Marsille e chiaramente il Pescara vincendo praticamente tutto.

Malara siederà in panchina già da sabato nella sfida valevole per la terza giornata di campionato di Serie B in programma al Cus Palermo contro l’Ortigia Academy alle 16.