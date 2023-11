Len Euro Cup, il Telimar cede a Lille in gara 3: contro il Tourcoing finisce 14-11

Nulla da fare a Lille per il Telimar. Impegnato nell’ultima giornata di andata della seconda fase di Len Euro cup, il club dell’Addaura cede all’En Tourcoing 14-11. Le assenze dei due americani, Hooper e Woodhead, si fanno sentire e la panchina corta guidata da Baldineti non riesce a reggere un match che si sapeva già sarebbe stato duro. I francesi riescono a cogliere l’occasione di agguantare i palermitani in testa alla classifica del girone. Qualche tiro fuori misura e, soprattutto, un pressing asfissiante, non permettono al TeLiMar di entrare subito in partita. Ne approfittano i padroni di casa per portarsi sul 3-0. Tra la fine della prima frazione e l’inizio della seconda, però, i siciliani iniziano a fare il proprio gioco, portandosi a una sola lunghezza di distanza.

Stessa cosa succede a metà del terzo tempo, ma sull’8-7 i francesi, forti della possibilità di schierare forze fresche e, allo stesso tempo, di comprovata esperienza, danno lo strappo decisivo all’incontro. L’orgoglio palermitano sta tutto nei 7 gol dell’azzurro Davide Occhione, vero trascinatore questa sera. In attesa del risultato di domani a Barcellona, dove andrà il 16 novembre per la prima giornata di ritorno, il TeLiMar ha già la testa ai due derby di campionato. Si ricomincia con la difficilissima trasferta di Siracusa contro l’Ortigia di mercoledì prossimo. Per quella data, Baldineti dovrebbe avere a disposizione i due statunitensi, impegnati fino a domenica nei Giochi Panamericani.

La cronaca della partita

Subito pericoloso il Telimar che resta in attacco per tre azioni consecutive, su cui Mitrovic si fa trovare ben piazzato. Sono i padroni di casa a sbloccare il tabellone con un gran tiro di Marzouki, trovando il +3 su uomo in più con Zivkovic e Kujacic. Accorciano le distanze i palermitani con Occhione, che conquista e trasforma un rigore quando manca poco più di 1’30 al termine della prima frazione. Il secondo periodo si apre con la rete del 3-2 in superiorità di Lo Dico, a cui ribatte Kujacic, sempre in extra player. I francesi provano ad allungare con Durik, ma sono ancora Occhione dai cinque metri e Lo Dico con un diagonale angolatissimo su uomo in più a tenere viva la partita sul 5-4. Il TeLiMar ha l’occasione di riportare equilibrio nel match, ma la rete arriva dopo il fischio di controfallo. Così, in controfuga 5vs3, Marzouki fa respirare i suoi segnando il 6-4. Il Tourcoing si porta di nuovo sul +3 sfruttando bene le indicazioni di coach Kovacevic con Zivkovic in più. All’intervallo lungo si va, però, sul 7-5, con Occhione bravo a bucare la difesa avversaria.

Al cambio campo, alla tripletta di Mazouki, arrivata in extra player, risponde Fabiano a uomini pari. Il poker di Occhione, stavolta in superiorità, permette al Club dell’Addaura si rifarsi sotto, ma il capitano Canonne due volte su uomo in più porta i francesi in doppia cifra. Brguljan in controfuga solitaria segna l’11-7, con i siciliani troppo imprecisi sotto porta. Il Telimar non molla, ma all’ennesimo uomo in più guadagnato si fa trovare sempre pronto Mitrovic. Su una di queste ripartenze, Canonne non perdona Jurisic. Ancora Occhione, in extra player, rompe il break degli avversari. A lui ribattono, però, Canonne in più e Durik a uomini pari per il 14-8. L’orgoglio palermitano viene fuori ancora con l’azzurro Occhione, che infilando altre due volte Mitrovic appone il suo settimo sigillo personale di giornata. Il match si chiude sul 14-11 per la rete in superiorità di Vitale arrivata all’ultimo secondo di gioco.

"E' stata una partita difficile – commenta a caldo il polivalente Davide Occhione – contro un avversario molto ben messo in acqua. Però, abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità, dimostrando di poter fare squadra anche in una situazione simile. E' stato un match abbastanza combattuto, che ci ha messo davvero alla prova, viste le assenze di due giocatori importanti come Hooper e Woodhead. Adesso ci concentriamo sulla prossima sfida. La partita di Barcellona è l’ultimo dei nostri pensieri. Ciò che conta maggiormente è la ripresa del campionato, con il derby di Siracusa e poi quello contro gli etnei che giocheremo in casa. Avremo la rosa di nuovo al completo. Quindi, continuiamo a lavorare passo dopo passo".

Il tabellino

Len Euro Cup – Group stage – Gruppo A - terza giornata – EN Tourcoing vs TeLiMar 14-11

Tourcoing: Mitrovic, Lepoint, Cathudal, Cutovic, Durik 2, Zivkovic 2, Milicic, Furman, Marzouki 3, Canonne 4, Brguljan 1, Kujacic 2, Offner – Allenatore: Petar Kovacevic.

Telimar: Jurisic, Marini, Vitale 1, Fabiano 1, Giorgetti, Nuzzo, Giliberti, Metodiev, Lo Cascio, Occhione 7 (2 rig.), Lo Dico 2, Girasole – Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Mr. Ivanovski (MNE) – Mr. Achladiotis (GRE)– Delegato: Racine (SUI)

Parziali: 3-1; 4-4; 4-2; 3-4 - Superiorità: Tourcoing 8/10; TeLiMar 5/12 +2 rigori

Note: Usciti per limite di falli Cutovic e Milicic (Tour) nel IV tempo