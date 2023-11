Len Euro Cup, Il Telimar cade a Barcellona: contro il Club Natatió finisce 11-3

Nulla da fare per il Telimar nella prima giornata di ritorno del girone A nel "group stage" di Len Euro cup. In Catalogna, il Club dell’Addaura cade con il Club Natatió Barcelona per 11-3, dopo averlo battuto a Palermo all’andata. Risultato forse un po’ eccessivo, quello della Nova Escullera, per quanto visto nei primi tre tempi, anche se gli ospiti non riescono davvero a entrare in partita. I padroni di casa subito avanti. Siciliani anche sfortunati sotto rete con tanti legni presi. La seconda frazione si chiude in parità, ma con un distacco di 3 gol, frutto del primo periodo. L’equilibrio del terzo quarto, con una sola marcatura, lascia comunque aperto il match fino agli ultimi otto minuti di gioco. E' lì che gli uomini guidati da Andrei Iosep danno lo strappo decisivo, chiudendo il discorso già dopo 75” dall’ultima palla al centro. In virtù della vittoria del Solaris, prossimo avversario del TeLiMar in trasferta, sul Tourcoing ai rigori, la classifica è così aggiornata: CN Barcelona 9, Tourcoing 7, TeLiMar 6, Solaris 2.

La cronaca

Pressing altissimo dei padroni di casa fin dai primi secondi di gioco, con i palermitani inizialmente attenti in fase difensiva. La prima vera occasione da gol ce l’ha Hooper che dal lato cattivo trova in pieno il palo lungo. Jurisic dà spettacolo con un paio di belle parate che sembrano galvanizzare i siciliani. Ma sono i catalani a sbloccare il tabellone con un’azione individuale di Valls, che a tu per tu con l’estremo difensore del Club dell’Addaura dopo una serie di finte riesce ad aprire le marcature del match. Gli uomini in calottina bianca approfittano del momento buono per portarsi sul 3-0 con una palomba di Daura in contropiede e con Veich sul primo palo sul finale del primo periodo.

La seconda frazione vede la reazione del TeLiMar, che si sblocca con una rapida ripartenza di Fabiano. Rispondono, però, i catalani con Gomà a uomini pari e con Valls in extra player per il 5-1. Dopo vari tentativi a vuoto, il TeLiMar riesce a capitalizzare l’uomo in più e lo fa con Occhione e Giorgetti, accorciando sul 5-3. I palermitani, però, restano poco incisivi in fase offensiva. Ne approfittano i padroni di casa che conquistano un rigore e lo trasformano con Gomà per il 6-3 su cui si va all’intervallo lungo.

Dopo due occasioni di uomo in più fermate dalla difesa di Lloret tra i pali, è il Barcelona a sfruttare il fondamentale con Gomà, unico a segnare nel terzo periodo. Nell’ultimo quarto Andrade su uomo in più, Daura in contropiede, Prat in extra player e Ramon scavano il gap per il Barcelona, che allunga sul definitivo 11-3.

LEN Euro Cup - Group A – quarta giornata – CN Barcelona vs TeLiMar 11-3

CN Barcelona: Lloret, Veich 1, Linares P., Valls 2, Prat 1, Ramon 1, Bertran, Villamayor, Andrade 1, Gomà 3 (1 rig.), Alegre, Daura 2, Linares M. – Allenatore: Andrei Iosep

TeLiMar: Jurisic, Marini, Vitale, Fabiano 1, Giorgetti 1, Hooper, Giliberti, Nuzzo, Lo Cascio, Occhione 1, Lo Dico, Woodhead, Girasole – Allenatore: Marco Baldineti

Arbitri: Georgios Stavridis (GRE) – Tamás Kovacs Csatlós (HUN) – Delegato: Mr. Perisic (SRB)

Parziali: 3-0; 3-3; 1-0; 4-0 - Superiorità: CN Barcelona 4/12 + 1 rigore; TeLiMar 2/15

Note: Usciti per limite di falli Hooper (T) nel III tempo, Valls e Pau Linares (B) nel IV tempo.