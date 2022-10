Pallanuoto, il Telimar conquista il pass per le final eight di Coppa Italia per il terzo anno consecutivo

Sarà Final Eight in Coppa Italia per il terzo anno consecutivo per il Telimar Palermo del presidente Marcello Giliberti. Il club dell’Addaura a Bologna conquista il secondo posto nel girone C, dietro alla Rari Nantes Savona, l’unica a punteggio pieno. Dopo la vittoria contro l’Anzio Waterpolis, il Telimar in mattinata, ieri, ha ceduto di misura alla terza forza del campionato. Finisce 13-12 al termine di una gara equilibrata con i liguri che vengono fuori dopo due tempi e mezzo, tentando la fuga. Ma i siciliani non accusano il colpo e a metà dell’ultima frazione di gioco, dopo essere stati anche sul -5, riescono a ricucire lo strappo con i quattro goal in sequenza che chiudono il match. Nel pomeriggio, la sfida contro i padroni di casa della De Akker, che aveva vinto contro i laziali. I bolognesi neopromossi tengono bene per un paio di tempi, poi emergono le reali forze in vasca, con i palermitani che chiudono la sfida con il punteggio di 17-8. L’abbinamento ai quarti sarà con la Pro Recco, vincitrice del girone B.

"Buon risultato, essere tra le prime otto in Coppa Italia per il terzo anno consecutivo – dice il tecnico Gu Baldineti -. Abbiamo nuotato molto, creando tantissime occasioni e concretizzandole in buona parte contro gli agguerriti bolognesi. Un po’ di meno, ma forse perché ci è mancato un po’ di cinismo, con il Savona. Nel complesso, soprattutto con i liguri, ho visto dei miglioramenti in difesa a distanza di poche ore dalla partita con l’Anzio, che penso possano essere un buon punto di partenza in vista dei molti impegni stagionali".

Coppa Italia – Girone C – Rari Nantes Savona vs TeLiMar 13-12

Primo tempo abbastanza equilibrato, con il TeLiMar che riesce a bucare la rete di Nicosia sfruttando prima la doppia superiorità numerica con Giorgetti, accorciando le distanze dopo il doppio vantaggio dei liguri – a segno subito con doppietta di Rizzo, la seconda volta su rigore – e poi chiudendo il parziale sul 3-2 con Hooper in più, dopo la rete in controfuga di Lanzoni.

Prova l’allungo il Savona con Durdic che trasforma il secondo rigore a favore. Il Club dell’Addaura resta, però, concentrato e con un rapido schema accorcia su uomo in più con Del Basso per il 4-3. Ribatte il Savona con Cora in doppia superiorità, ma la squadra di Baldineti prima accorcia nuovamente con Del Basso dopo una serie di rapidi scambi su uomo in più e poi agguanta il 5-5 con Giliberti in controfuga, dopo che la difesa aveva neutralizzato un tentativo degli uomini in calottina bianca. Il team di Angelini va di nuovo sopra di uno con il tiro sotto il sette di Rizzo, ma la prima metà si chiude su 6-6 per il tiro a giro di calcistica memoria, firmato da Hooper.

Al rientro dall’intervallo lungo, 7-6 per il Savona con Campopiano. Il TeLiMar riesce a sfruttare bene le indicazioni ricevute nel primo time out e riporta il punteggio in parità con Lo Cascio su uomo in più. Arriva, però, lo scatto dei liguri con Rocchi. I savonesi allungano sul +4 con una rete in controfuga di Campopiano, un rigore trasformato da Rizzo, che poi in controfuga fa 11-7.

Reagiscono i palermitani nell’ultimo quarto, con un tiro dal centro di Del Basso, ma rispondono subito i biancorossi con Durdic e Caldieri. Del basso dalla distanza segna il 13-9. Il TeLiMar è ancora in partita e lo dimostrano gli altri tre goal in sequenza: Hooper su doppia superiorità numerica, Giorgetti e Pericas entrambi su uomo in più, per chiudere la partita sul 13-12.



RN Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Campopiano 2, Panerai, Rizzo 5 (2 rig.), Caldieri 1, Bruni, Lanzoni 1, Guidi, Durdic 2 (1 rig.), Cora 1, Da Rold – Allenatore: Alberto Angelini

TeLiMar: Jurisic, Del Basso 4, Vitale, Di Patti, Giorgetti 2, Hooper 3, Giliberti 1, Pericas 1, Lo Cascio 1, Fabiano, Lo Dico, Irving, De Totero - Allenatore: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Federico Braghini, di Roma, e Vittorio Frauenfelder, di Salerno

Parziali: 3-2; 3-4; 5-1; 2-5 - Superiorità: RN Savona 1/8 +3 rigori; TeLiMar 8/18

Note: Usciti per limite di falli Panerai (RN Savona) nel secondo tempo, Guidi, Rocchi, Lanzoni (RN Savona) e Vitale (TeLiMar) nel quarto tempo; espulsi per reciproche scorrettezze Bruni (RN Savona) e Irving (TeLiMar) nel secondo tempo.

Coppa Italia – Girone C – Bologna De Akker Team vs TeLiMar 8-17

Sorpresi dal goal in apertura di Alfonso, i palermitani reagiscono subito con Giorgetti su uomo in più. Ma il primo tempo è un botta e risposta tra le due contendenti: a Cocchi risponde Lo Cascio. Il 3-2 è frutto di un po’ di sfortuna, con la palla che sul tiro di Manzi finisce oltre la linea nonostante la parata di Jurisic. Il TeLiMar non molla e agguanta il pareggio con Irving. Bolognesi di nuovo avanti con Cocchi, con i siciliani che ribattono con Irving in più e poi si portano per la prima volta in vantaggio con Giorgetti in controfuga su uomo in più per il 4-5 a 48” dal termine del parziale.

Il secondo tempo prende il via con il 5-5 di Kadar in superiorità. Poi, il TeLiMar trasforma un rigore con Hooper e si porta sul +3 con Lo Dico, bravo a metterla dentro su ribattuta in superiorità numerica, e con Di Patti a uomini pari. La seconda metà di gara vede la De Akker provare ad accorciare le distanze con Cocchi, ma con Pericas in più al centro, pescato da Vitale, e poi con Vitale stesso il TeLiMar si porta sul 6-10 in poco meno di due minuti dall’inizio del terzo tempo, che si chiude sul 6-11 per la rete di Del Basso a 7” dalla fine.

Allunga ancora il Club dell’Addaura in avvio dell’ultimo quarto del match, con Del Basso, con gli emiliani a ribattere con un tiro a pelo d’acqua di Cocchi per il 7-12. Emergono le reali forze in vasca, con gli uomini di Baldineti che segnano con Irving in superiorità, due volte con Del Basso e poi con Vitale e Giliberti per il 7-17. Il match si chiude con la rete di Alfonso.



Bologna De Akker: Cicali, Grossi, Manzi 1, Baldinelli, Boggiano, Kadar 1, Guerrato, Milakovic, Alfonso 2, Spadafora, Cocchi 4, Deserti, Pederielli – Allenatore: Federico Mistrangelo

TeLiMar: Jurisic, Del Basso 3, Vitale 2, Di Patti 1, Giorgetti 2, Hooper 1 (rig.), Giliberti 1, Pericas 1, Lo Cascio 1, Fabiano, Lo Dico 1, Irving 3, De Totero - Allenatore: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Federico Braghini, di Roma, e Massimo Calabrò, di Macerata (CE)

Parziali: 4-5; 1-3; 1-3; 2-6 - Superiorità: De Akker 1/11; TeLiMar 6/14 + rig

Note: Uscito per limite di falli Manzi (De Akker) nel terzo tempo; espulsi per gioco aggressivo Grossi (De Akker) e Hooper (TeLiMar) nel terzo tempo