Pallamano, Serie A Silver: Cus Palermo pronto all'esordio il prossimo 23 settembre

E' stata presentata ufficialmente la rosa della prima squadra Cus Palermo di Pallamano, che prenderà parte alla serie A Silver nazionale 2023/2024 (terza categoria della Pallamano italiana, dopo serie A1 e serie A Gold). E’ intervenuto il presidente Cus Palermo, Giovanni Randisi, al suo fianco l'organigramma della sezione Pallamano Cus Palermo, con i responsabili Gerlando Santamaria e Michelangelo Artale, i tecnici Ignazio Aragona e Gianni Tornambè.

Da registrare l’intervento, in video collegamento, del presidente FIGH Sicilia, Sandro Pagaria. Il Cus Palermo è approdato in serie A Silver dopo gli ottimi risultati della passata stagione di B, culminati nell'ultimo ed entusiasmante atto del PlayOff: la vittoria 26-25 contro Cologne, dello scorso maggio. Le società partecipanti saranno 12 e la Serie A Silver si svilupperà attraverso una regular season di 22 giornate e 132 gare. L’inizio della stagione è previsto per il 23 settembre, chiusura il successivo 20 aprile. I meccanismi di promozione saranno legati a Playoff strutturati in due turni differenti: le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine della regular season, infatti, disputeranno una prima fase e in seguito avranno luogo le due serie di semifinale, che distribuiranno altrettante promozioni in Gold. Retrocedono in Bronze l’ultima della prima fase e la squadra che uscirà sconfitta da un unico turno di Playout che coinvolgerà le sole classificate al 10° e al 11° posto dopo la stagione regolare.

Ecco le date della stagione: Inizio di stagione: 23 settembre 2023 Fine girone di andata: 16 dicembre 2023 Fine regular season: 20 aprile 2024 Play-off (1° turno): 27 aprile, 2 e 4 maggio 2024 Play-out: 18, 23 e 25 maggio 2024 Play-off (2° turno): 18, 23 e 25 maggio 2024 T

Tornando alla presentazione ecco una breve sintesi, con le dichiarazioni dei principali protagonisti: Giovanni Randisi, presidente Cus Palermo: “C’è l’orgoglio da parte del Cus Palermo di rappresentare la nostra città anche nel settore nazionale della pallamano. Perchè questa non è solo una squadra tutta italiana, ma interamente palermitana, composta da tanti ragazzi cresciuti nel nostro vivaio. Un plauso ai nostri tecnici, appassionati e dediti alla crescita di questa sezione e sappiate che mai la società vi lascerà soli o non vi supporterà dopo la vittoria di un campionato. In bocca a al lupo a tutti voi”. Sandro Pagaria, presidente FIGH Sicilia: “il Cus Palermo è una tra le società storiche del movimento siciliano, per di più composta da ragazzi del territorio, cresciuti nel settore giovanile. La squadra ha dimostrato già l’anno scorso di poter far bene, conquistando la serie A Silver sul campo per meriti, quindi non posso che augurare la migliore stagione possibile a questi ragazzi ed a tutta la società. Rappresenterà la Sicilia in giro per l’Italia e sono certo potrà dire la sua anche in questa difficile, ma affascinante categoria”.

Michelangelo Artale, responsabile sezione Pallamano Cus Palermo: “Quelli dopo il Covid sono stati tre anni difficili, culminati nella promozione arrivata a maggio. L’anno scorso nel complesso, considerando prima squadra e settore giovanile, la sezione ha giocato oltre 100 gare ufficiali, di cui metà in trasferta, spesso complicate. Abbiamo ridato vita al movimento femminile con una squadra che guarda al futuro. Tanti sacrifici, ma grandi emozioni. Vorremmo partecipare a sei campionati ufficiali giovanili quest’anno, tre maschili e tre femminili. Gli obiettivi sono lo sviluppo costante del settore giovanile con una sinergia con le scuole del territorio al fine di promuovere la pallamano; puntando ad accogliere giovani già dai 10 anni d’età”.

Gerlando Santamaria, responsabile sezione Pallamano Cus Palermo: "Il Cus Palermo Pallamano esiste dal 1973 e siamo una delle società più antiche di tutta Italia. Da allora la sezione è sempre esistita con continuità nei decenni ed oggi siamo qui per vivere nuove emozioni. Abbiamo avuto tanti campioni in questi cinquant’anni, anche di livello internazionale, oggi ci proviamo coi giovani del nostro territorio. Una sfida difficile per il livello nazionale, ma questi ragazzi sono riusciti a battere squadre del Nord molto più organizzate. Stiamo facendo qualcosa di buono, continueremo a puntare sui giovani. E’ questo l’obiettivo della Polisportiva e della sezione. Sarà un campionato difficile, ma grazie alla società ed al presidente Randisi, questo sogno oggi è una realtà. Tornare in A”.

Gianni Tornambè, allenatore prima squadra Cus Palermo insieme a Ninni Aragona: "A me piace stare sul campo e permettere a questi ragazzi di ottenere il meglio e crescere. Questo gruppo ha saputo stupire e vincere i Playoff, andando oltre la diffidenza di tanti ed i pronostici sfavorevoli. Avevo 14 anni quando ho esordito con la maglia del Cus, il senso d’appartenenza è tanto. Quest’anno l’obiettivo è quello di ben figurare, con umiltà ma senza limiti. Questi sono dei ragazzi che si allenano, hanno l’entusiasmo della loro età e si impegnano tanto. Tra otto giorni ci sarà l’esordio, lavoriamo da un mese e faremo di tutto per portare lo stemma del Cus Palermo in giro per l’Italia con onore. Chi verrà a Palermo dovrà scoprire che vincere qui non sarà facile”.

Ninni Aragona, allenatore prima squadra Cus Palermo, ha presentato la squadra, ruolo per ruolo, approfondendo insieme ai giocatori le modalità con le quali si articola la Pallamano sul campo. Alessandro Aragona, terzino e capitano Cus Palermo Pallamano: “Sono fiero di essere il capitano di questa squadra, giovane ma agguerrita. Non promettiamo risultati a priori, ma sicuramente vogliamo sognare, divertirci e far divertire chi ci seguirà al PalaCus”.

Il Cus Palermo esordirà il 23 settembre prossimo, in trasferta, contro l'Orlando Haenna. Ecco la rosa della prima squadra, 2023/2024: Portieri: Giovanni Lo Re, Jonathan Puglisi, Gabriele D’Arpa, Francesco Dominici. Ali: Simone Testa, Matteo Pola, Alberto Alieri, Salvatore Rosciglione, Andrea Piscopo, Marco Gangi Chiodo, Salvatore Bocconcino. Terzini: Alessandro Aragona, Emanuele Artale, Giovanni Manno, Edoardo Guardì, Francesco Buccafusca. Pivot: Fabrizio Pitruzzella, Alessandro Lopes, Enrico Vitale.