Palermo-Montecarlo, ecco equipaggio e imbarcazione del Lauria: Gabriele Bruni skipper di Spirit of Nerina

Il Club Canottieri Roggero di Lauria prenderà parte alla diciassettesima edizione della regata Palermo-Montecarlo, un evento organizzato dal Circolo della Vela Sicilia e in programma dal 19 al 24 agosto.

E' stato presentato ieri, sabato 23 luglio, a Villa Lauria, in viale della Palme a Mondello, l'equipaggio e l'imbarcazione. Il circolo, presieduto da Andrea Vitale, è il club che nella storia della regata ha ottenuto più vittorie. Ben undici le edizioni disputate, cinque vinte e due in cui ha conquistato il podio con un secondo e un terzo posto.

Gabriele “Ganga” Bruni sarà lo skipper dell'imbarcazione “Lauria”, uno Swan 42, Spirit of Nerina. Con lui ci saranno Giuseppe Angilella (tattico), Mario Noto (randista), Danilo Margiotta (prodiere), Luciano Marchese (randista), Claudio De Fontes, Tommaso Bruni, Alessandro Costa (trimmer di prua), Riccardo La Mantia (prodiere).

La partecipazione alla “Palermo-Montecarlo” è uno degli eventi in programma nella celebrazione dei 120 anni di storia del Club Canottieri Roggero di Lauria. "Una nuova sfida - commenta il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria, Andrea Vitale - è ricca, come sempre, di incognite legate a variabili come le condizioni meteorologiche e marine, la bravura degli avversari, la prestazione della nostra barca e di quelle degli altri equipaggi, la scelta della rotta... Che vinca il migliore. Per me resta l’orgoglio di rappresentare un grande Club e un prestigioso equipaggio. Sono, inoltre, contento di onorare l’invito del Circolo della Vela Sicilia per questa importante regata, forse la migliore nel Mediterraneo, con il massimo impegno e la migliore determinazione possibile".