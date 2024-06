Palermo Ladies Open, chiuse le iscrizioni alle qualificazioni: in lista 3 vincitrici del torneo

Tre vincitrici ed una finalista del torneo si sono iscritte alle qualificazioni della 35^ edizione dei Palermo Ladies Open, in programma dal 13 al 21 luglio prossimi sui campi del Country Time Club. L’entry list del tabellone minore è guidata dalla russa Erika Andreeva n. 99 al mondo ed è chiusa dalla 38enne statunitense di origine uzbeka, Varvara Lepchenko, 206 della classifica ma con un best ranking da n. 19.

Nella lista ci sono pure 3 protagoniste assolute delle ultime edizioni del torneo del Country: la svizzera Jil Teichmann (197 della classifica) che trionfò nel 2019 contro l’olandese Kiki Bertens, la francese Fiona Ferro (156), che si impose nel 2020 sull’estone Anett Kontaveit, e la rumena Irina-Camelia Begu (127) che conquistò il titolo nel 2022 in finale sull’azzurra Lucia Bronzetti. Prenderà parte alle qualificazioni, anche, un’altra rumena protagonista al Country: Elena-Gabriela Ruse, finalista nell’edizione 2021, quando fu sconfitta in 2 set dall’americana Danielle Collins.

“E’ l’ennesima conferma della qualità di un torneo che riscuote sempre grandissimo interesse – hanno sottolineato il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, ed il direttore del torneo, Oliviero Palma – ci sarà grande battaglia e, soprattutto, grande spettacolo sin dalle qualificazioni con giocatrici come Begu, Teichmann, Ferro e Ruse che vorranno tornare protagoniste sui campi in cui hanno conquistato prestigiose vittorie. Ci sarà pure una giovane come la statunitense Ann Li che, a 23 anni, vuole provare a risalire la classifica che la vede attualmente al numero 143 (ha un best ranking da n. 44)”.

Le partite delle qualificazioni dei 35^ Palermo Ladies Open si giocheranno sabato 13 e domenica 14 luglio. Ci saranno in palio 6 posti per il tabellone principale. Le uniche azzurre presenti nelle quali saranno le Wild Card Dalila Spiteri (305) e Aurora Zantedeschi (391), entrambe di casa al Country (si allenano nell’Accademy di Francesco Cinà). Le altre WC sono state assegnate alla maltese Francesca Curmi ed alla 18enne serba, Mia Ristic.

Il tabellone principale è, invece, guidato dall’ucraina Elina Svitolina, ex n. 3 al mondo e attuale n. 21 del ranking, seguita dalle cinesi Yue Yuan (38) e Xinyu Wang (40). Sono 4 le azzurre nel main draw: Elisabetta Cocciaretto (44), Lucia Bronzetti (67), Martina Trevisan (90) e Sara Errani (91). Assegnate alla ex n. 2 al mondo, la spagnola Paula Badosa, ed all’australiana Ajla Tomjanovic (finalista domenica scorsa a Birmingham), 2 delle 4 Wild Card a disposizione del direttore del torneo che rivela di avere avviato “Interessati trattative per portare a Palermo una top ten”.