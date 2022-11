Serie A, girone C1: Palermo calcio a 5 sconfitto dalla capolista Mazara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli applausi a fine partita, soprattutto da parte degli sportivissimi avversari del Mazara, testimoniano la grande prestazione del Palermo Calcio a 5 che, nonostante la sconfitta, esce dal campo a testa altissima. Col 5-3 rifilato ai rosanero il Mazara consolida ulteriormente la sua leadership nel girone A di C1, continuando a viaggiare a punteggio pieno (sette vittorie in altrettanti match disputati).

Primo tempo

Pronti via sono i padroni di casa a pigiare il piede a martello sull'acceleratore. Il Mazara, infatti, parte veramente forte costringendo il Palermo C5 a rintanarsi nella propria metà campo. Il forcing della squadra di casa viene premiato al minuto 11: sarà Buscaglia ad aprire le danze dell'incontro con una fucilata potentissima che non lascia scampo all'estremo difensore rosanero. Al 25' il Mazara troverà anche il raddoppio firmato da Farina abile a sfruttare il pregevole assist di Morales. Il Palermo, nonostante il pesante passivo, resta vivo come testimoniano i 3 legni colpiti nella prima frazione. La partita, infatti, è tutt’altro che finita.

Secondo tempo

La musica cambia radicalmente nella ripresa, soprattutto nelle battute iniziali: il Palermo Calcio a5, infatti, riesce a pareggiare i conti grazie alla superlativa doppietta di Adami abile, nel giro di 3 minuti, a perforare la retroguardia avversaria. Bisogna attendere il 15’ per registrare il nuovo sorpasso del Mazara, rete del momentaneo 3-2 siglata da Figuccio. Entusiasmo alle stelle per i padroni di casa che, dopo appena un minuto, si portano sul 4-2 grazie al gol di De Marco (conclusione imparabile sotto l’incrocio dei pali). Al 18’ il Palermo C5 si riporta in partita grazie al contropiede fulmineo finalizzato da Sgarlata. A porre la parola fine sul match ci pensa Morales che sigla il definitivo 5-3. Prossimo impegno del Palermo Calcio a5 in programma sabato 12 novembre, tra le mura amiche del “Tocha Stadium”, contro il Marsala.