Calcio a 5, il Palermo cade nel finale ad Alcamo

Una bellissima partita come del resto ci si aspettava dalle due squadre imbattute e a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. I 3 punti se li aggiudicano i padroni di casa dello Sporting Alcamo ma, il 4-2 finale, è un risultato assolutamente bugiardo: il Palermo Calcio a5, infatti, crolla negli ultimi concitati minuti del match, dopo aver disputato un'ottima gara.

Primo tempo

Il Palermo C5 parte fortissimo: dopo appena 3' i rosanero passano in vantaggio grazie alla rete di Daricca, abile ad addomesticare la sfera e a scartare l'estremo difensore avversario prima di depositare il pallone in rete. La squadra guidata da coach Lo Piccolo inizia a prendere fiducia proiettandosi in avanti e sfiorando il raddoppio almeno in 5 occasioni, due delle quali nitidissime non finalizzate da Mineo. Ma, a 10' dalla fine della prima frazione di gioco, proprio nel momento migliore degli ospiti, lo Sporting Alcamo trova il pareggio: sugli sviluppi di un corner la palla finisce sui piedi di Dell'Aria che, dal limite dell'area, fredda il portiere del Palermo C5. Si va all'intervallo sull'1-1.

Secondo tempo

Ritmi altissimi nella ripresa, con entrambe le compagini che scendono in campo per vincere l'incontro: a beneficiarne è lo spettacolo, come testimoniano i repentini capovolgimenti di fronte e le tante giocate di qualità. A tornare in vantaggio è il Palermo Calcio a5, momentaneo 1-2 firmato sempre da bomber Daricca che, dopo un ottimo fraseggio con Sgarlata, sigla la sua personale doppietta. "Daricca is on fire", vedere per credere i 5 gol realizzati nelle ultime due gare di campionato. Il risultato non cambia fino a 5' dal triplice fischio, quando la squadra rosanero crolla incredibilmente subendo 3 reti in rapida successione: 2-2 firmato da Martinez, 3-2 siglato da Guerrero Delgado (portiere di movimento schierato da libero) e 4-2 definitivo messo a segno da Parrino. Prima di questi ultimi folli 5' si era davvero visto in campo un gran bel Palermo che, oltre all'incredibile calo finale, paga a caro prezzo le tante occasioni da rete sprecate nel primo tempo. Adesso una settimana di riposo per ricaricare le energie: prossimo impegno dei rosanero in campionato in programma sabato 7 ottobre quando il Palermo Calcio a5 riceverà al Pala Don Bosco, l'Akragas Futsal.