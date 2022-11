Palermo C5, super vittoria dei rosanero contro la corazzata Marsala

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una prestazione superlativa del Palermo calcio a 5 suggellata da una incredibile quanto meritatissima vittoria arrivata all'ultimo giro di lancette: Daricca, infatti, firma il successo contro la corazzata Marsala, squadra costruita per vincere il girone A di Serie C1. Al triplice fischio entusiasmo incontenibile del pubblico di fede rosanero che fa letteralmente esplodere il "Tocha Stadium".

Inizio match equilibrato, con le due squadre che si studiano cercando il momento propizio per trovare l'affondo vincente. La squadra di Lo Piccolo cerca l'impresa e ci prova con Daricca e Davì che però, sulla loro strada, trovano l'estremo difensore ospite Ilario in giornata di grazia. Ma a sbloccare la gara è il Marsala dopo una eccellente giocata dello spagnolo Bardan che, dopo aver scartato il suo diretto avversario, pennella un delizioso assist per Pizzo appostato sul secondo palo. Tap in vincente del capitano marsalese che sigla il momentaneo 0-1. Il Palermo C5 non si scoraggia e continua ad attaccare a testa bassa ma l'estremo difensore del Marsala Ilario tira giù la saracinesca intercettando qualsivoglia tipo di conclusione dei padroni di casa. Problemi all'adduttore per Adami sul finire della prima frazione, col tecnico Lo Piccolo costretto a rinunciare a uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza.

Nel secondo tempo la compagine rosanero, spinta dallo straordinario pubblico del "Tocha Stadium", vuole la vittoria e continua a proiettarsi in avanti. Forcing del Palermo C5 che porta al meritatissimo pareggio: al 37' calcio d'angolo battuto da Mineo, sul secondo palo sbuca Sgarlata, inserimento vincente che non lascia scampo al portiere del Marsala. La partita si accende, tante occasioni create da entrambe le squadre, col Palermo che sfiora il vantaggio sempre con Sgarlata che spreca l'incredibile suggerimento di Tuzzolino. Ma, all'ultimo sussulto, il Palermo C5 trova la rete del definitivo 2-1: Russo recupera palla, serve Davì che, dopo essersi involato sulla fascia destra, pennella un cross liftato per l'accorrente Daricca che non sbaglia l'appuntamento col gol. Impressionante il boato del "Tocha Stadium": i sostenitori rosanero festeggiano questa impresa della loro squadra contro una delle pretendenti al titolo. Prossimo impegno in campionato per il Palermo C5 nel super derby contro il Cus Palermo, match in programma sabato prossimo al PalaCus di via Altofonte.