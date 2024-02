Palermo C5, uragano rosanero: Isola C5 travolta 7-2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Palermo Calcio a5 ci ha preso gusto e non ne vuole più sapere di fermarsi: la compagine rosanero, infatti, continuando a volare sulle ali dell'entusiasmo, si impone con un pirotecnico 7-2 in casa dell'Isola C5. Vittoria di fondamentale importanza anche in chiave classifica: la squadra guidata da coach Lo Piccolo, in virtù di questo successo, balza al quarto posto legittimando ancor di più la sua corsa playoff.

PRIMO TEMPO: Prima frazione di gioco molto equilibrata con l'Isola C5 che chiude bene gli spazi e prova a pungere con le ripartenze. Il Palermo C5 non si scompone, cerca di alleggerire il pressing degli avversari con una rapida circolazione di palla. Strategia vincente, come testimonia la rete che porta in vantaggio i rosanero: Rizzuto recupera la sfera, si invola in contropiede e serve Daricca che non sbaglia l'appuntamento con il gol. Si andrà all'intervallo sul momentaneo 0-1 in favore del Palermo Calcio a5.

SECONDO TEMPO: La musica cambia radicalmente nella ripresa. Palermo C5 letteralmente straripante: passano appena 30'' ed ecco il raddoppio dei rosanero firmato da Saviano che, dopo aver eluso la marcatura di due avversari, trafigge l'estremo difensore dell'Isola C5. Due minuti dopo ecco il momentaneo 0-3 degli ospiti siglato da Consiglio. La squadra guidata da coach Lo Piccolo gioca sul velluto dimostrando di essere assoluta padrona del campo. In rapida successione altre due reti: 0-4 firmato da Ingrassia e 0-5 siglato da capitan Marretta. Il Palermo Calcio a5, sopra di cinque gol, allenta un attimo la presa, consentendo all'Isola C5 di trovare le reti della bandiera: 1-5 che porta la firma di Catanese e il 2-5 segnato da Arato. Sul finire del match la squadra rosanero torna a proiettarsi in avanti trovando prima il 2-6 con Rizzuto, quindi la rete del definitivo 2-7 siglata da bomber Daricca (doppietta per lui). Vittoria straordinaria per i rosanero che salgono al quarto posto in classifica legittimando sempre più la loro corsa ai playoff. Adesso la sosta: il Palermo C5 tornerà a giocare in campionato sabato 24 febbraio quando, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, riceverà il 3M Calcio a5.