Palermo calcio a 5, altra sconfitta: rosanero battuti 2-4 dal San vito lo Capo

Ennesima sconfitta in campionato per il Palermo Calcio A5: la compagine rosanero, infatti, tra le mura amiche del "Tocha Stadium", viene battuta 2-4 dal San Vito Lo Capo, chiudendo nel peggiore dei modi il 2021.

Primo tempo

Inizio subito in salita per i padroni di casa che, dopo appena 5’, subiscono la rete di Vultaggio, conclusione deviata che si insacca alle spalle dell’estremo difensore del Palermo Costanzo. La squadra guidata da Zapparata, però, non demorde e cerca subito di proiettarsi in avanti. Mineo tenta la botta dalla distanza in due occasioni, prove tecniche di pareggio che arriverà a metà della prima frazione di gioco: giocata da urlo di Sgarlata che, dopo aver lasciato sul posto due avversari, anticipa l'uscita del portiere Gammicchia e deposita la sfera in rete.

Secondo tempo

Palermo C5 letteralmente rigenerato dopo il gol del pari e, in avvio di ripresa, arriva subito 2-1 dei rosanero ancora una volta siglato da Sgarlata, abile a sfruttare l’ottima verticalizzazione di Mineo. Palermo Calcio A5 in netta crescita ma non approfitta del momento per affondare il colpo. Il San Vito Lo Capo ha l’occasione di ricompattarsi trovando, nella seconda parte della ripresa, il gol del pareggio con Allegra. La squadra di Zapparata tenta di reagire ma, nello sprint finale saranno gli ospiti a trovare la via della rete altre due volte: 2-3 dei biancoblu firmato da Campo e definitivo 2-4 finale realizzato da Randazzo su tiro libero. Il Palermo C5 chiude il girone di andata di serie C1 al penultimo posto. La prima gara del 2022 sarà il proibitivo ritorno di Coppa Italia contro il Marsala (si riparte dallo 0-4 dell'andata).