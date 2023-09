Palermo C5, vittoria all'ultimo respiro dei rosanero: 6-5 in casa del San Vito Lo Capo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La sfida tra San Vito Lo Capo e Palermo C5, così come da tradizione, non smentisce le attese regalando tante emozioni. Partita apertissima e giocata a viso aperto da entrambe le compagini ma, a portare a casa la vittoria, sono i rosanero grazie alla zampata vincente di Guglielmini che, ad una manciata di minuti dal triplice fischio, fissa il risultato sul 5-6 in favore degli ospiti.

Primo tempo

Pronti via, dopo appena 2', è il Palermo Calcio a5 ad aprire le danze del match con la rete siglata da Guglielmini, conclusione di precisione chirurgica che non lascia scampo al portiere del San Vito Lo Capo. La squadra guidata da coach Lo Piccolo inizia a gestire, cercando di addormentare il gioco avversario ma, proprio sul finire della prima frazione, i padroni di casa trovano il pareggio con Allegra. Si va all'intervallo sul risultato di 1-1.

Secondo tempo

A inizio ripresa il Palermo C5 sembra partire forte trovando il gol dell'1-2: azione da urlo di Davì che, dopo un micidiale coast to coast, trafigge di punta l'estremo difensore del San Vito Lo Capo. I rosanero, galvanizzati dal momentaneo sorpasso, creano diverse occasioni da rete ma non riescono a concretizzarle. I padroni di casa ne approfittano e, dopo essersi ricompattati, prima trovano il 2-2 firmato da Morvillo quindi, su tiro libero, si portano sul 3-2 con Liparoti. Palermo C5 messo alle corde, il San Vito Lo Capo continua a spingere portandosi sul 4-2, rete siglata da Pappalardo. Gara finita? Assolutamente no, vedere per credere la reazione d'orgoglio dei rosanero, letteralmente trascinati da un super Daricca che, in rapida successione, siglerà una sensazionale tripletta (due gol da tiro libero) portando il Palermo C5 sul 4-5. Il nuovo vantaggio della squadra di Lo Piccolo, però, durerà poco: i padroni di casa, infatti, riacciuffano il pareggio con Morvillo che firma il momentaneo 5-5. Ma il cuore dei rosanero batte forte, anzi fortissimo: ad una manciata di minuti dalla fine contropiede fulmineo di Lupo che, dopo essersi involato sulla fascia, tenta la botta da fuori area, sulla conclusione respinta dal portiere si avventa come un falco Guglielmini che segna il definitivo 5-6 in favore dei rosanero.

Seconda vittoria consecutiva del Palermo Calcio a5, a bottino pieno dopo le prime due giornate di campionato. Prossimo impegno dei rosanero in programma sabato 23 settembre in casa dello Sporting Alcamo Onlus.