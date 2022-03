Palermo Calcio a 5, rosanero travolti 4-1 dal Cus nel derby

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ennesima pesante battuta di arresto del Palermo C5 in campionato. I rosanero, infatti, vengono travolti 4-1 dal Cus Palermo che si aggiudica meritatamente il derby. A quattro giornate dalla fine del torneo la situazione in classifica si fa davvero complicata (Palermo Calcio a5 momentaneamente penultimo).

Primo tempo

I padroni di casa, fin dai primi minuti, spingono il piede sull'acceleratore mentre il Palermo cerca di giocare soprattutto in ripartenza. Il giovane estremo difensore rosanero Mistretta deve disimpegnarsi in un paio di occasioni, ma non può nulla quando Termini, sugli sviluppi di un calcio di punizione, segna l'1-0. Il Cus Palermo sfiora il raddoppio, Feliciello e Marretta salvano sulla linea.

Secondo tempo

In avvio di ripresa il protagonista è Miranda. Il numero 9 del Cus Palermo prima raddoppia con una conclusione di sinistro, quindi sigla il momentaneo 3-0 con una rete da urlo, con la sfera che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La partita ha poca storia, gli uomini di Zapparata tentano di risollevare le sorti del match, ma ormai è troppo tardi. Il Cus si concede pure il lusso di calare il poker con Fabbricatore. Sul finire di gara i rosanero troveranno la rete della bandiera siglata da Lanza. Sabato 26 marzo il Palermo Calcio a5 ospiterà, tra le mura amiche del ‘’Tocha Stadium’’, lo Sporting Alcamo. Inutile dire che sarà uno scontro diretto per la salvezza.