Calcio a 5, Palermo sconfitto in casa del Punta Vugghia Bagheria

Trasferta dal retrogusto amaro per il Palermo Calcio a 5 che, sul parquet del Punta Vugghia Bagheria, viene sconfitto 3-1 dai padroni di casa. Nonostante il ko la prestazione della squadra guidata da coach Lo Piccolo è stata complessivamente positiva, aspetto da cui ripartire per affrontare nel migliore dei modi il derby contro la VeCo Palermo, match in programma sabato prossimo al "Tocha Stadium".

La partita inizia in salita per il Palermo C5: il Punta Vugghia attacca subito forte e, dopo appena 5', passa in vantaggio a seguito di un sfortunato autogol di capitan Marretta. Col passare dei minuti la compagine rosanero si ricompatta e tenta di reagire cercando con insistenza il pareggio, come testimoniano le occasioni da rete create da Daricca e Moncada. Da segnalare, inoltre, un ottimo riflesso felino dell'estremo difensore ospite Lo Buglio che nega la gioia del gol a Marchese. Il risultato non cambierà più e si andrà all'intervallo sull'1-0 in favore della squadra di Bagheria.

La ripresa parte col Palermo Calcio a 5 proiettato in avanti, determinato a pareggiare i conti ma, proprio nel momento migliore degli ospiti, il Punta Vugghia trova il raddoppio: disimpegno sbagliato da parte dei rosanero, ne approfitta il capitano dei padroni di casa Leto che, dopo essere ripartito in contropiede, fredda l'estremo difensore del Palermo Calcio a 5 Lo Buglio. Reazione furente della squadra di Lo Piccolo che, finalmente, trova la via della rete con Sgarlata puntualmente servito da Daricca. Il momentaneo 2-1 galvanizza la squadra rosanero che continua ad attaccare a testa bassa sfiorando il pareggio ma l'estremo difensore del Bagheria Lo Piparo è in giornata di grazia e salva il risultato con due grandi interventi. A 5' dal triplice fischio, però, il Punta Vugghia chiude definitivamente i conti: Cottone recupera palla, taglia in due la difesa rosanero e serve al centro l'accorrente Cortese che trafigge il portiere Lo Buglio. Risultato finale 3-1 in favore del Punta Vugghia Bagheria.