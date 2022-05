Palermo Calcio a 5, i rosanero travolgono la Primavera Marsala e centrano la salvezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al triplice fischio esplode di gioia il ‘’Tocha Stadium’’: il Palermo Calcio a 5, davanti al proprio pubblico, riesce a centrare l’obiettivo salvezza al termine di una superlativa prestazione contro la Primavera Marsala. La compagine rosanero, dopo aver dominato la prima frazione, soffre nella ripresa riuscendo comunque a contenere le folate offensive degli ospiti e a chiudere il match con un rotondo 6-2. Rockstar dell’incontro l’estroso Sgarlata, autore di ben 4 reti.

PRIMO TEMPO: Inizio gara tambureggiante dei padroni di casa come testimonia la doppietta lampo di Sgarlata. Palermo Calcio a 5 compatto e letale nelle ripartenze, vedere per credere il momentaneo 3-0 siglato da ‘’freccia nera’’ Melville. Per chiudere in bellezza la prima frazione ecco servito il poker, gol che porta la firma di Russo.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con il quinto gol del Palermo C5 siglato ancora una volta da Sgarlata. Gara finita? Assolutamente no. La Primavera Marsala, infatti, non ha ancora deposto le armi e, con orgoglio, prova in tutti modi a rientrare in partita e ci riesce grazie alle reti di De Marco e Barry. Gli ospiti prendono coraggio al Palermo C5, invece, iniziano a tremare un po’ le gambe vista l’importanza della posta in palio. Il Presidente Messeri - in questo finale di stagione anche allenatore dei rosanero dopo l’esonero di Zapparata - invita i suoi ragazzi a usare la testa, esortandoli a far circolare la palla e a difendere con ordine. Finalmente arriva il quarto gol di Sgarlata che pone la parola fine all’incontro. Il Palermo Calcio a5 vince 6-2 contro la Primavera Marsala e centra una meritatissima salvezza.

Queste le dichiarazioni del Presidente Salvo Messeri rilasciate nel post partita: "E' stata una stagione veramente complicata, questa salvezza equivale alla vittoria di un campionato. È stato l’epilogo giusto: lo meritavano i giocatori per l’impegno profuso, i nostri dirigenti, l’ufficio stampa, i nostri sponsor e, soprattutto, i nostri sostenitori. La squadra - prosegue il patron Messeri - aveva perso l’entusiasmo. In queste ultime partite sono stato in panchina insieme agli altri dirigenti limitandomi a dare dei suggerimenti. In questo sport quello che conta davvero è divertirsi. Avere un gruppo unito è più importante di qualsivoglia tipo di schema tecnico-tattico. Le vittorie delle ultime giornate - conclude il numero uno del club rosanero di futsal - sono arrivate proprio grazie all’entusiasmo ritrovato della squadra’".