Palermo calcio a 5, pareggio beffa per i rosanero contro il Marsala

Il Palermo C5, tra le mura amiche del ‘’Tocha Stadium’’, domina letteralmente l’incontro contro il Marsala Futsal ma gli ospiti, grazie alla giornata di grazie del loro estremo difensore Buffa, riescono a portare a casa un insperato pareggio.

Primo tempo

Inizio shock per la squadra guidata dal tecnico Zapparata: dopo pochi minuti, infatti, Perrella trova il varco giusto per trafiggere il portiere rosanero Costanzo. Il gol subito a freddo sveglia il Palermo innescando la reazione furente dei padroni di casa: prima il palo clamoroso colpito da Lanza direttamente da calcio di punizione, quindi il contropiede letale finalizzato da Scarlata che, dopo aver vinto un paio di rimpalli, supera l’estremo difensore del Marsala Buffa. Pareggio meritato dei rosanero che però andranno all’intervallo in svantaggio a causa della rete di Foderà che batte Costanzo dopo un coast to coast micidiale.

Secondo tempo

Nel secondo tempo proseguono le rotazioni rosanero, in campo anche il baby Guglielmini che sfiora la rete del pareggio in diverse occasioni. Ci prova anche Marretta ma il portiere del Marsala Buffa si oppone magistralmente. L'estremo difensore ospite, però, non può nulla su Lanza, che trova il tap in del 2-2 a metà ripresa. Il Palermo C5 torna a prendere coraggio e inizia un autentico assedio: i rosanero le provano tutte per portare a casa la vittoria ma Buffa alza la saracinesca prima su Guglielmini, quindi su Bongiovanni. Finisce 2-2 al ‘’Tocha Stadium’’, pareggio che va decisamente stretto ai padroni di casa per le tante occasioni create, soprattutto nella ripresa. Sabato 25 settembre il Palermo Calcio A5 sarà impegnato sul campo del Caresse Partinico.

Fonte: ufficio stampa Palermo calcio a 5