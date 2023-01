Palermo C5, i rosanero pareggiano 3-3 in casa del San Vito Lo Capo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Palermo Calcio a5 inizia il 2023 con un pirotecnico 3-3 sul campo del San Vito Lo Capo. Partita molto equilibrata e giocata a viso aperto da entrambe le compagini che, meritatamente, si dividono la posta in palio.

PRIMO TEMPO: Ad aprire le danze del match sono i padroni di casa che, al 15', si portano in vantaggio grazie alla fucilata di Parisi. Reazione furente del Palermo C5 che, dopo appena un minuto, trova il pareggio con un bellissimo tiro da fuori di Lupo.La rete galvanizza i rosanero che sembrano aver cambiato marcia trovando addirittura il sorpasso con Sgarlata servito ottimamente dal nuovo acquisto Moncada. Gara ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte: contropiede letale del San Vito Lo Capo azionato da Allegra che serve puntualmente Campo la cui conclusione non lascia scampo all'estremo difensore rosanero D'Antoni. Il Palermo alza subito la testa cercando con insistenza la terza rete: ci va vicino Daricca con la sfera che colpisce il palo, preludio al meritato nuovo vantaggio della squadra di Lo Piccolo firmato dalla new entry Moncada (ottimo esordio del numero 10 rosanero autore di un gol e un assist).

SECONDO TEMPO: Nella ripresa il Palermo C5 scende in campo con atteggiamento meno spregiudicato optando per una maggiore circolazione di palla per cercare di contenere, in maniera più ordinata, le scorribande degli avversari. I padroni di casa si proiettano in attacco sfiorando il gol con Randazzo, ottima la risposta del portiere rosanero D'Antoni.Il Palermo Calcio a5 avrebbe anche l'opportunità di portarsi sul 2-4 ma il diagonale di Sgarlata centra il palo. Sul finire del match, però, il San Vito Lo Capo trova il pareggio grazie all'inserimento vincente di Campo (doppietta per lui) che fissa il risultato sul 3-3.