Palermo C5, festival del gol: l'Akragas si impone 5-4 sui rosanero

Si interrompe a 4 la serie di risultati utili consecutivi del Palermo Calcio a5 (2 vittorie e 2 pareggi): nell'ultimo turno di campionato, infatti, la compagine rosanero viene battuta in trasferta 5-4 dall'Akragas Futsal al termine di una partita ricca di colpi di scena. La squadra guidata da coach Lo Piccolo resta quinta in classifica, in condominio con l'Isola C5, dunque ancora in piena corsa playoff.

PRIMO TEMPO

Pronti via sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete siglata da Spaziani. Il Palermo C5, però, non si scompone e, una volta incassato il colpo, trova la forza per reagire come testimonia l'immediato pareggio di bomber Daricca, ormai giocatore imprescindibile nello scacchiere rosanero. La squadra ospite, galvanizzata dal momentaneo 1-1, continua a pigiare il piede a martello sull'acceleratore riuscendo, sul finire del primo tempo, a trovare la via della rete: gol del sorpasso per il Palermo Calcio a5 firmato nuovamente da Daricca. Si andrà all'intervallo sul momentaneo 1-2 in favore dei rosanero.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia nuovamente con i rosanero proiettati in avanti. Passano pochi minuti e il Palermo C5 cala il tris: 1-3 firmato da Russo che finalizza in grande stile il contropiede della squadra rosanero. Da quel momento in poi, tuttavia, cambierà radicalmente l'inerzia del match. L'Akragas inizia a spingere costringendo la compagine ospite a rintanarsi nella propria metà campo. Il forcing dei padroni di casa verrà premiato con ben tre reti consecutive: 2-3 firmato da Spaziani (abile ad approfittare dell'errore di Russo in fase di disimpegno), 3-3 siglato da Sirone, quindi il gol del momentaneo 4-3 di Cillari arrivato dopo l'inserimento del quinto giocatore di movimento. Il Palermo Calcio a5, con un impeto di orgoglio, riesce a pareggiare nuovamente i conti con Russo, rete del momentaneo 4-4. La gara, però, non è ancora terminata e, dopo una serie di occasioni da una parte e dall'altra, sarà l'Akragas Futsal a calare il sipario sul match in virtù della rete siglata da Cillari, gol che fissa il risultato sul definitivo 5-4. Con la sconfitta in casa della compagine agrigentina si interrompe a 4 la serie di risultati utili consecutivi del Palermo C5 (2 vittorie e 2 pareggi).

La classifica non cambia: i rosanero, infatti, restano quinti insieme all'Isola C5 e, di riflesso, ancora in piena corsa playoff. Prossimo impegno del Palermo Calcio a5 in programma sabato 3 febbraio alle ore 18.00 quando, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, la squadra guidata da coach Lo Piccolo ospiterà l'Athletic Club Palermo.