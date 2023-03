Palermo C5 femminile, incredibile vittoria ai playoff: le rosanero sognano la serie A

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Impresa titanica delle rosanero: il Palermo Calcio a5 femminile, infatti, vince 2-1 contro il Real Sport Cefalù nell'ultimo atto dei playoff provinciali e vola alle finali regionali. Il sogno, a forti tinte rosanero, continua: adesso in palio c'è un posto in serie A. La squadra del Presidente Salvo Messeri aveva chiuso il campionato al secondo posto, con ben 10 lunghezze di vantaggio sulla quinta in classifica, risultato incredibile che ha consentito alle rosanero di accedere direttamente alla finale provinciale playoff del torneo. Le ragazze del Palermo C5, tra le mura amiche del "Tocha Stadium", in barba a ogni pronostico, sfoderano una eccellente prestazione alternando sapientemente proiezioni offensive a una grande lucidità (specie nella ripresa) in fase difensiva.

A regalare al Palermo Calcio a5 il pass per le finali regionali ci pensa la superlativa doppietta siglata da Sara Di Girolamo che festeggia, nel migliore dei modi, la fresca convocazione al campionato nazionale delle regioni, prestigioso traguardo ottenuto anche dalla numero 10 rosanero Alessia Bevilacqua, capocannoniere del Palermo C5 femminile grazie alle 33 reti siglate nel torneo. Si va all'intervallo sul risultato di 2-0 in favore delle rosanero. Nella ripresa il Real Sport Cefalù accorcia subito le distanze con Glorioso, abile ad approfittare di un disimpegno sbagliato della retroguardia del Palermo C5. La gara si accende, aumenta l'intensità del gioco e ne beneficia lo spettacolo: le rosanero non perdono la calma e, con lucidità, alzano il pressing e la circolazione di palla, riuscendo a neutralizzare le sortite offensive delle avversarie. Risultato finale 2-1 per il Palermo Calcio a5.

Al triplice fischio esplode di gioia il pubblico del "Tocha Stadium", tifosi rosanero in delirio per la storica impresa delle loro ragazze. Una squadra che si presentava, ai nastri di partenza del campionato, con l'obiettivo di divertirsi e salvare la categoria e che, invece, si ritrova a lottare per un posto in serie A. Adesso il cammino è decisamente in salita: alle finali regionali, infatti, accedono le migliori squadre della Sicilia ma sognare non costa nulla e le ragazze rosanero non hanno alcuna intenzione di svegliarsi sul più bello.