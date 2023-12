Palermo C5, l'assedio non basta: il portiere Barcellona regala la vittoria agli 89ers

Il derby se lo aggiudica il Palermo Futsal Eightyniners imponendosi 2-0 sulla compagine rosanero. Ma, a fine partita, gli applausi del Pala Don Bosco sono tutti per Barcellona, estremo difensore degli 89ers che, travestendosi da Superman, vola letteralmente tra i pali e, a suon di riflessi felini, intercetta qualsivoglia tipo di conclusione dei giocatori del Palermo Calcio a5. La squadra guidata dal tecnico Lo Piccolo domina per larghi tratti l'incontro non riuscendo tuttavia a essere cinica sotto porta complice, come dicevamo, la giornata di grazia del portiere ospite che neutralizza oltre 30 tiri della compagine rosanero.

Primo tempo

Il Palermo C5 inizia il match col piglio giusto cercando, attraverso la circolazione di palla, di scardinare la retroguardia degli Eightyniners. Tutte le occasioni da rete, però, vengono annullate da una saracinesca chiamata Barcellona (il portiere degli 89ERS migliore in campo per distacco). Sul finire della prima frazione di gioco da segnalare l'espulsione di Mistretta, estremo difensore del Palermo calcio a5: contropiede fulmineo degli ospiti con Pennino che premia l'inserimento di Grammatica, abile a sorprendere la retroguardia rosanero, il portiere del Palermo in netto ritardo lo abbatte rimediando un rosso diretto. Padroni di casa costretti a giocare gli ultimi minuti del primo tempo in inferiorità numerica. Si andrà all'intervallo sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il Palermo C5 torna a spingere costruendo diverse nitidissime occasioni da rete. Dopo pochi minuti Daricca si guadagna un calcio d'angolo a seguito dell'ennesimo salvataggio di Barcellona, corner battuto dallo stesso Daricca, la palla finisce sui piedi di Russo che impatta male la sfera e colpisce un palo clamoroso. Il Palermo calcio a5 vuole ottenere a tutti i costi la vittoria ma ormai il film della partita sembra seguire un copione già scritto, col solito Barcellona pronto a dire no a tutte le conclusioni degli avanti rosanero. Proprio nel momento migliore dei padroni di casa ecco la beffa: contropiede letale degli Eightyniners finalizzato alla perfezione da Pennino. Sembra un incubo, il Palermo C5 non riesce più a svegliarsi e, qualche minuto dopo, gli ospiti chiudono definitivamente l'incontro con Strongoli che sigla il definitivo 0-2. Prossimo incontro dei rosanero in campionato in programma sabato 16 dicembre alle ore 17 in casa dell'Atletico Monreale.