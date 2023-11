Palermo C5, il Cus si aggiudica il derby e resta in vetta 

La prestazione non basta: il Cus Palermo, tra le mura amiche, si impone 5-2 sulla compagine rosanero, vittoria di fondamentale importanza per i padroni di casa che restano in vetta al girone A della Serie C1.

Primo tempo

Ritmi altissimi, sin dalle prime battute: il Palermo Calcio a5 approccia bene il match motivato a non sfigurare al cospetto della capolista. Il forcing dei rosanero trova il giusto premio con il momentaneo vantaggio firmato da Saviano che, dopo pochi minuti, verticalizza alla perfezione il contropiede della squadra guidata da coach Lo Piccolo. Il colpo subito, però, non fa sfaldare le solide certezze del Cus Palermo che, al contrario, inizia a proiettarsi con veemenza in avanti costringendo i rosanero ad abbassare il loro baricentro per contenere le folate offensive dei padroni di casa. La difesa del Palermo C5 regge bene alla forza d'urto del Cus sino ad una manciata di secondi dalla fine della prima frazione: Giannola sale in cattedra e, con un siluro imprendibile da fuori area, trafigge l'estremo difensore rosanero che non può far altro che ammirare la sfera insaccarsi sotto l'incrocio dei pali.Si andrà all'intervallo sull'1-1.

Secondo tempo

La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo: il Palermo C5 spinge subito forte e trova il momentaneo 1-2 siglato da Casamento, abile a chiudere nel migliore dei modi una ripartenza letale degli ospiti. Il Cus non demorde, i rosanero cercano di murare le sortite offensive dei padroni di casa ma, proprio nel momento decisivo della gara, l'impressione è che gli uomini di Lo Piccolo abbiano esaurito le energie. Il Cus Palermo capisce che è arrivato il momento di affondare il colpo e trova il momentaneo 2-2 con Lucchese. I padroni di casa, galvanizzati dal pareggio, continuano a spingere trovando altre tre reti firmate rispettivamente da Romano, Giannola e ancora una volta da Romano che sigla il definitivo 5-2 (doppietta sia per Giannola che per Romano). Passivo pesante considerando complessivamente la buona prestazione del Palermo C5 che, fino al 2-2, aveva tenuto testa agli avversari. Prossimo incontro dei rosanero in campionato in programma sabato 9 dicembre alle ore 18.15, quando, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, ospiteranno il Palermo Futsal Eightyniners.