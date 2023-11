Palermo C5, assenze fatali per i rosanero: il 3M vince 5-2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pesano come un macigno le assenze di capitan Marretta e del bomber Daricca: al triplice fischio il risultato recita 5-2 in favore del 3M Calcio a5. Nonostante le pesanti defezioni il Palermo C5 era comunque riuscito a restare in partita sino alla fine della prima frazione di gioco quando Guglielmini, dopo aver segnato il primo tiro libero, fallisce il secondo piazzato che sarebbe valso il momentaneo 3-3.

Primo tempo

Il 3M Calcio a5 parte subito forte e trova il vantaggio con Runfolo, abile a defilarsi sulla sinistra e a trafiggere l'estremo difensore del Palermo C5 con una sassata sotto la traversa. La compagine rosanero, però, una volta incassato il colpo reagisce e, dopo pochi minuti, trova la rete del pareggio con Mineo: giocata da urlo del funambolico giocatore del Palermo Calcio a5, slalom in mezzo a tre avversari prima della fucilata vincente sul secondo palo. I padroni di casa continuano a pigiare il piede a martello sull'acceleratore e, in rapida successione, troveranno due reti, entrambe firmate da Calò. La partenza aggressiva del 3M sarà fatale per i padroni di casa in termini di falli: arrivati al sesto, infatti, ecco il tiro libero per il Palermo C5. Trasformazione impeccabile di Guglielmini e momentaneo 3-2. Sul finire del primo tempo altro tiro libero concesso ai rosanero ma Guglielmini fallisce la possibilità del 3-3. Si va all'intervallo sul 3-2 per il 3M Calcio a5.

Secondo tempo

Nella ripresa il Palermo C5 scende in campo col piglio giusto, dando l'impressione di voler trovare subito il pareggio. La squadra guidata da Lo Piccolo costruisce tanto senza tuttavia trovare l'imbucata vincente. Proprio nel momento migliore dei rosanero il 3M Calcio a5 trova le forze per chiudere il match, approfittando dell'assetto ultra offensivo dei rosanero: doppio contropiede letale dei padroni di casa, doppietta di Calvaruso che sigla il definitivo 5-2. Prossimo impegno del Palermo Calcio a5 in programma sabato 11 novembre alle 18.15 quando, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, i rosanero riceveranno il Bonifato Alcamo Futsal.