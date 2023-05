Palermo Arabian Horses Cup, il via sabato con 80 iscritti

Sono 80 i purosangue arabi che, questo fine settimana, si sfideranno nel ring del Centro ippico Chirone di Partanna per la nuova edizione del concorso Palermo Arabian Horses Cup – International C Show ECAHO. Organizzato dall’associazione Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice presieduta da Antonio Culcasi, il concorso prevede ben 14 classes di gara, suddivise per età e sesso, con puledre e puledri, stalloni e fattrici. Guidati dai loro handler, i cavalli – noti per il loro portamento, eleganza e velocità - gareggeranno tra loro sostenendo varie prove di morfologia e saranno valutati seguendo dei parametri come dorso e armonia, testa e collo, arti, movimento.

Dopo le procedure di scuderizzazione del venerdì pomeriggio, il concorso parte sabato alle 10,30 con la fase preliminare che sarà aperta dalle puledre di uno, due e tre anni. La fase preliminare continuerà il pomeriggio (ore 15.30) con puledri e fattrici per chiudersi domenica mattina (ore 10.30) con gli stalloni, la categoria più spettacolare. Alle 14.30, sempre di domenica, il via alle finali del campionato ECAHO che decreteranno i vincitori scelti dalla giuria internazionale composta da Shahrzad Amir Aslani (IRN), Ahmed Adel Abdelrazek (EGY), Said Bsoul (LY), Roberto Ceccheroni (ITA) e Mamdouh Almustafa (QA), ring master Mario Bonomi.

“Siamo pronti - dichiara Antonio Culcasi – a una nuova edizione di questo concorso iniziato nel 2016 e che è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per la città di Palermo. Anche stavolta saranno presenti alcuni tra i migliori allevamenti italiani e siciliani, ma anche stranieri provenienti da Polonia, Palestina e Bahrein. Abbiamo tantissimi iscritti, un numero sempre in crescita, e questo non può che inorgoglirci. Anche quest’anno il nostro grazie va all’Anica che ci dà l’opportunità di allestire questa splendida rassegna dedicata sia agli addetti ai lavori che ad appassionati degli sport equestri che alle famiglie”. La struttura equestre, nelle due giornate del concorso, ospiterà anche un village dedicato al mondo equestre e non solo. L’ingresso sarà libero.