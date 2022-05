Palermo fa il pieno di medaglie alle fasi nazionali di pole dance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scuola pole fitness palermo ritorna a casa con un bagaglio pieno di medaglie alle Nazionali di aerea e pole dance svoltesi all'Aquila lo scorso weekend. Gli atleti, capitanati dall'insegnante Danila Di Simone hanno portato in alto Palermo mostrando la loro bravura e la loro passione. I premi assegnati nella categoria di pole dance vanno a: Marica De Pascale terza classificata e Maria Badagliacca seconda classificata per la categoria over 50, un primo posto va a Salvatore di Stefano sempre categoria over 50. I gruppi Sweet girls (Flavia Z., Federica S., Marika M., Chiara B. e Roberta A.) e le Vucciria (Maria B., Marica D., Giusi T., Annalisa l. e Tania V.) si aggiudicano un primo e terzo posto. Chiara Tornambè conquista un primo posto nella categoria under 30 e un terzo posto va a Chiara Crivello per la categoria under 40. Infine Danila di Simone conquista un primo posto categoria under 40 in cerchio. Tutti gli atleti che hanno gareggiato con questi podi andranno ai Mondiali a dicembre.