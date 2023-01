Winter Cup, donne sugli scudi: la squadra del Padel Palermo alle finali di Siracusa

Ancora una grande prestazione di squadra per il padel Palermo. Stavolta protagoniste sono le donne del club di via Lanza di Scalea, che accedono alla finali del campionato regionale Winter Cup. Nelle semifinali che si sono svolte ad Agrigento le ragazze capitanate da Andrea Stellone - Anna Chiara Vizzini, Elvira Li Vigni, Stefania Ficani, Giada Lo Monaco e Azzurra Valenti - hanno superato la Athena Rosa di Canicattì vincendo le due partite per 2-0 e 2-1.

L'altra sfida è stata vinta dall'altra compagine palermitana del Trinakria. Entrambe si sono qualificate per le fasi finali che si terranno al Seven Village di Siracusa il 28 e il 29 gennaio.