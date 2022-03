Padel, a Palermo arriva il maestro Dante Luchetti: lezioni all'Avantgarden

Grande novità per il padel palermitano. Il maestro Dante Luchetti, in arrivo dalla Spagna, sbarca all’Avantgarden. Si tratta di uno dei pionieri di questo sport nello Stivale. Argentino di nascita poi trapiantato in Italia, è un appassionato della Sicilia. Nell'Isola ha creato la sua scuola, al Seven Padel di Siracusa. Vincitore del Masters Series di Roma nel 2011 e terzo ai Campionati Europei del 2006; coach dei giocatori più famosi del World Padel Tour, Luchetti oggi sta svolgendo un programma di padel di qualità in tanti circoli partendo dal Nord italia fino appunto alla Sicilia dove ha deciso di scommettete anche su Palermo, nel circolo Avantgarden.

"Il maestro - fanno sapere dal circolo palermitano - rimarrà da noi per tutta la settimana, da lunedì 14 marzo al sabato. Ogni giorno si terranno lezioni stage di tecnica e tattica, in campo con lui 3 persone. Lo stage terminerà il sabato quando i partecipanti saranno chiamati a giocare delle partite con Luchetti che valuterà l’attribuzione dei livello di gioco: la sua intenzione è programmare mensilmente un lavoro di crescita con i giocatori di tutte le categorie. Per confermare l’adesione o prenotare vi preghiamo di chiamare la segreteria Avant Garden al seguente numero: 3338568783".