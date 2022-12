Campionato nazionale a squadre over 45, a Roma il Padel Palermo perde in finale contro il Bola

Si ferma in finale il sogno dei "veterani" del Padel Palermo. La squadra capitanata da Massimo Tesauro infatti è stata sconfitta in finale dal Bola Padel di Roma nel campionato italiano a squadre over 45.

Il match decisivo si è giocato ieri pomeriggio nella Capitale. Nel primo incontro la coppia Nasta-Manfredi Tesauro è stata sconfitta dalla coppia Caminiti Gargano in due set, 6-2 6-2 il punteggio finale. Nella seconda partita però è arrivato il riscatto con Massimo Tesauro e Sebastian Romano che hanno avuto la meglio su Rocchi e Nardi per 7-6/6-1.

Tutto dunque si decide allo spareggio dove però Manfredi Tesauro e Sebastian Romano perdono contro Caminiti e Gargano col punteggio di 6-1/6-2. Un ottimo risultato, l'ennessimo a squadre, nonostante tutto per il Padel Palermo. Che si è giocato la finale dopo aver sconfitto il Padel Firenze ai quarti e il Torino Avigliana in semifinale.