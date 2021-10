Open Day alla Padel Academy dell'Avant Garden

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Open Day di padel alla Padel Academy dell'Avant Garden di via Gioacchino Ventura 7. Appuntamento fissato per giovedì pomeriggio (7 ottobre) dalle 16 alle 18. "Vieni a scoprire lo sport del momento - dicono gli organizzatori -. Sei un ragazzo e vuoi iniziare a giocare a padel? Giovedì è il giorno giusto. Dalle 16 alle 18, potrai trascorrere un pomeriggio insieme ai nostri maestri qualificati, che ti diranno come iniziare a giocare, mosse e... qualche trucchetto. Ti aspettiamo al nostro Open Day. Ci troviamo in via Gioacchino Ventura 7, Palermo. Info e prenotazioni: 333 8568783 (segreteria@avantgardenpadel.it)".