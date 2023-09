Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oro per un palermitano al campionato europeo di Judo Suds a Padova. Si tratta di Davide Migliore di 25 anni, atleta Fisdir con sindrome di Down, della Special Boys A.s .d. di Palermo, che ieri giorno 8/92023 ha vinto il titolo di campione europeo primo posto assoluto con medaglia d'orodi Judo categoria 60 kg. Era l'unico ragazzo siciliano agli Europei Suds a Padova.