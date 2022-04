Rugby, open day di primavera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 9 Aprile vi aspettiamo per l'open day di Primavera del Rugby. Lo sport per tutti!!! Giardino Vincenzo Florio ( Viale del Fante ) Dalle ore 10.00 alle 13.00. Si dice che il rugby sia una scuola di vita, ed è vero. Chi gioca a rugby impara a rispettare i compagni, gli avversari, e di conseguenza, se stesso; impara insomma a diventare un uomo, e questo non è cosa da poco. Si dice che il rugby sia uno sport democratico, ed è vero. Provate ad entrare in uno spogliatoio e ve ne renderete conto immediatamente: grandi, piccoli, alti, magri, enormi, tutti che si cambiano insieme; questo vuol dire dare una opportunita', vuol dire che c'è un ruolo adatto a chiunque, e questo non è poco. Si dice che a rugby non possono giocare tutti, ed anche questo è vero. Chi gioca a rugby deve essere coraggioso, deve saper prendere una decisione, deve essere sempre leale, deve aiutare un compagno in difficoltà a costo di un grande sacrificio, e questo non è da tutti. #rugbypalermo #rugbypassioneitaliana