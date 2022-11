Open Day Minibasket, grande successo: al PalaCus 588 minicestisti

E' stato un grande successo l'Open Day Minibasket organizzato dal comitato regionale Fip Sicilia e dalla Fip Palermo. Il dato ufficiale dei partecipanti è di 588 minicestisti, che domenica 20 novembre hanno invaso il PalaCus di via Altofonte a Palermo, con la tribuna piena di famiglie e piena partecipazione delle società della provincia palermitana.

"È stato un grande successo ? afferma la presidente FIP Sicilia, Cristina Correnti ?, perché le società e gli atleti hanno risposto alla grande e le famiglie sono accorse numerose al palazzetto. Ringrazio per l'impegno la delegata FIP Palermo Francesca Elice e il responsabile provinciale minibasket Davide Pischedda e per l'ospitalità il Cus Palermo. Abbiamo anche iniziato un discorso con Decathlon per la promozione del nostro sport". Era presente anche l'assessore allo Sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia.

L?evento è stato fortemente voluto dalla presidente Correnti nell?ambito di altri Open Day organizzati nelle nove province siciliane, con il coinvolgimento di Esordienti (nati nel 2011), Aquilotti/Gazzelle (2012-2013), Scoiattoli/Libellule (2014-2015) e Pulcini/Paperine (2016- 2017). L?organizzazione ha previsto giochi, tornei, percorsi, con un importante lavoro di coordinamento che ha coinvolto i numerosi istruttori e dirigenti delle società presenti.

"Bellissima iniziativa dopo due anni di stop alle grandi manifestazioni ? spiega il presidente del Cus Palermo, Giovanni Randisi ?. Poter ospitare un'iniziativa del genere è un motivo di vanto e orgoglio e siamo felici che stia andando per il verso giusto. C'è stata una grande partecipazione di bambini e famiglie".