Antico Stabilimento Balneare, open day organizzato dalla Canottieri Mondello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via l’open day “Beach Sprint” per le società affiliate organizzata dalla Canottieri Mondello alll’Antico Stabilimento Balneare. Domani, dalle 8.30 a Mondello, si svolgerà la giornata dedicata al Beach Sprint, in vista del primo appuntamento nazionale di Coastal Rowing Trofeo Lido Filiuppi, sempre più vicino, 29 e 30 Aprile. Sarà una giornata di allenamento e prova del campo gara per gli atleti delle società affiliate che in questi giorni si sono iscritti. Sarà anche un modo per far conoscere a tutti coloro che vorranno assistere alle gare dalla spiaggia di Mondello, il “Beach Sprint”, la disciplina più spettacolare, del Coastal Rowing. Per l’occasione sarà presente il campione del mondo Giovanni Ficarra. Scenderà in acqua prima in il singolo e successivamente in doppio misto ed avrà come avversari, nel match race, i campioni di casa Elena Armeli e Luca Moncada.