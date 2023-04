Open d'Italia di karate 2023 a Rimini, grande prova di Lucio Marchese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ventiduesimo open d'Italia di karate 2023 a Rimini: si è conclusa in maniera positiva questa nostra ennesima trasferta. Si tratta della gara più importante ed impegnativa del circuito federale disputata in Italia. Lucio Marchese si classifica al 7° posto nella sua prima gara in una categoria nuova, da cadetto, riuscendo a dare il massimo passando 1°di pool nella prima e nella seconda eliminatoria e qualificandosi alla TOP TEN in tutta Italia nella sua Categoria. L'atleta Partinicese tesserato presso la A.S.D. Vip Motta Center e allenato presso la I.K.S.A. di Palermo dal Maestro Valerio Piscitello, si è detto molto soddisfatto del risultato ottenuto in questa manifestazione dal calibro veramente alto, a livello tecnico e numerico.