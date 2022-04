Ju jitsu, la Budokan Palermo trionfa agli open d'Italia nella specialità Fighting System

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La squadra della Budokan Jujitsu, trionfa a Catania aggiudicandosi il Primo posto nella Specialità del Fighting System (gara di combattimento). Oltre 300 gli atleti partecipanti e provenienti da tutta Europa, hanno dato luogo ad una manifestazione senza precedenti. Tutti a podio gli atleti della Budokan che hanno gareggiato con grinta contro agguerriti Belghi, Sloveni, Polacchi e francesi. Gli atleti della Budokan, allenati dai Tecnici Federali Fijlkam Vutera Vincenzo presso la sede di Palermo e Luigi Sanfilippo alla sede Termitana, hanno dato spettacolo nelle varie categorie, maschili e femminili portando a casa numerose medaglie.

Ma a dare spettacolo sono state anche le donne della Budokan, un gruppo di Ragazze agguerrite che hanno dimostrato di non temere nessuna avversaria. Un risultato importante quello conquistato dalla Budokan in ambito internazionale, la quale ancora una volta ha dimostrato di essere sempre ai vertici della classifica generale, non a caso già nel mese di Dicembre si è diplomata Società Campione D’Italia sempre nella specialità del Fighting System.