Regalo di Pasqua per la Olimpia bocce, corsie nuove per prepararsi alla promozione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Olimpia bocce ha tutte le carte in regola per disputare un ottimo campionato di promozione, infatti i giocatori come regalo di Pasqua dalla dirigenza hanno ricevuto il ripristino delle corsie da gioco dove potranno esprimere il meglio delle loro potenzialità. Dal punto di vista tecnico la squadra ruota attorno al capitano Giuseppe Impellitteri, al jolly Mimmo Nolfo, agli imprevedibili Ciccio La Rosa e Alessandro Faraone, completata dai veterani Carmelo Saja, Francesco Colletta e Giuseppe Galioto. Nel doppio turno che li ha visti vittoriosi contro la Asd Ponte Ammiraglio, è emerso come grinta sportiva, caparbietà non abbiano mai preso sopravvento al rispetto sportivo che è "regnato" in campo, come si nota dalle immagini di inizio incontro. Prossimo incontro contro la temibile formazione messinese delle Fratellanze di Faro Superiore.