Warriors Mud Race, atleti da tutta la Sicilia attesi a Palermo

Correre, saltare, arrampicarsi, faticare, ma soprattutto divertirsi. In una sola: Ocr, obstacle course race (corsa a ostacoli). La disciplina diffusa ormai da anni negli Stati Uniti sta prendendo piede anche in Sicilia. E gli appassionati dell’Isola hanno già segnato col cerchio rosso una data sul calendario: 11 dicembre 2022. Quel giorno all’Endas Ocr Camp, di via Paruta 10, a Palermo, è in programma la “Warriors Mud Race-Super K Sicilia Endas Ocr 2022”.

La competizione è organizzata dalle affiliate a Endas Sicilia, Ocr Palermo e Oxygen Fitness Place Ssd (Conca d’oro Ssd). Quest’anno oltre al format Fast che prevede il superamento di 28 ostacoli in 500 metri, è previsto il nuovo format Arena Games Extreme con otto ostacoli ai quali ogni atleta di dedicherà per un minuto, cercando di ottenere il maggior numero di punti possibili.

Per partecipare alla “Warriors Mud Race”, oltre a una preparazione atletica adeguata, occorre avere almeno 14 anni e un certificato medico sportivo. Le iscrizioni sono aperte sul sito internet smartcrono.net, per maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 329.0696975.

“L’Ocr - dichiara Germano Bondì - è uno sport praticabile all’aperto e una regione come la Sicilia ha il clima ideale per questa disciplina. In più è uno sport completo e adatto a tutte le età che però va praticato con attrezzature e tecnici qualificati. A questo proposito, Endas Sicilia nel 2022 ha costituito il centro di formazione Ocr, potremo formare nuovi istruttori di questa disciplina che si sta sviluppando e che ha potenzialità enormi”.