Powerlifting, nuovo record Nazionale per Giulia Cardinale. Nella gara coppa Bartoletti che si è svolta a San Zenzero a Milano record di panca piana categoria-43kg sub-junior (peso sollevato 47,5kg). Grande gioia per la palestra New fitness di Carini: con questa vittoria Giulia Cardinale - anno di Nascita 2007 - entra a far parte della Nazionale Azzurre e si qualifica per i mondiali che si terranno il prossimo agosto a Malta.