Nuoto, 640 atleti alla gara nazionale del Trofeo "Città di Palermo"

Oltre 2.200 spettatori, un indotto totale di 200 mila euro. Sono solo alcuni numeri della terza edizione del trofeo di nuoto Nazionale "Città di Palermo", organizzato da Asd Nadir, e che è terminato oggi pomeriggio. La due giorni sportiva nell'impianto della piscina comunale di viale del Fante ha visto la partecipazione di oltre 640 atleti di tutte le categorie provenienti da ogni parte d'Italia.

"Palermo si conferma città dello sport. Ancora una volta questo straordinario impianto ospita una grande manifestazione dopo la Supercoppa italiana di pallanuoto paralimpica e la finale europea di Coppa Len", ha detto il sindaco Leoluca Orlando. "Voglio ringraziare gli organizzatori - ha aggiunto - per aver reso possibile queste due giornate di festa e di sport e tutti gli atleti che hanno partecipato ad un'iniziativa che è motivo d'orgoglio per l'intera città".

Per l'assessore allo Sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia Camassa, si tratta di "un grande ritorno, una competizione di punta nel panorama FIN nazionale. Ringrazio gli organizzatori per lo straordinario lavoro e tutti i partecipanti per aver regalato al movimento sportivo e alla città un momento di straordinaria esaltazione dell'attività natatoria".