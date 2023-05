Nuoto Fisdir, ori per i palermitani Ferrante e Ramondo al meeting nazionale giovanile di Livorno

Si è svolto la scorsa domenica 7 maggio, alla piscina La Bastia “Massimo Rosi” di Livorno, il meeting nazionale di nuoto giovanile Fisdir, organizzato dalla società toscana Disabili Sport ASD (unitamente alla Finp – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) che ha visto partecipare gli atleti agonisti Fisdir II1, II3, IIQ – categoria Esordienti e Junior e di classe II2 categoria Junior. Presenti anche gli atleti della Asd Delfini Blu di Palermo.

“Il meeting nazionale giovanile di Livorno, è stato un evento sportivo dall alto tasso tecnico - ha dichiarato il tecnico della Asd Delfini Blu, Davide Di Maio - e per i ragazzi è stata una importante esperienza nello scenario nazionale che ha richiesto una specifica preparazione fisica e una importante tenuta mentale. Siamo molto soddisfatti dei risultati di Davide Ramondo, vincitore dell’oro nei 100 stile libero e nei 100 dorso, e in parallelo il compagno di squadra Giulio Ferrante, che ha invece vinto l’oro nei 100 e 50 rana, ma soprattutto entrambi hanno migliorato i loro crono. Ora ci aspetta un duro lavoro – ha concluso – in preparazione dei Campionati italiani assoluti estivi”

Per i 100 Stile II1 Junior maschili, Davide Ramondo si assicura l’oro di specialità con il crono di 1’04”38 sbaragliando l’agguerrita concorrenza, ma si è anche intascato l’oro nei 100 dorso nella medesima categoria con il tempo di 1’20”69. Il compagno Giulio Ferrante mette a tacere, con un distacco di quasi 4 secondi, l’avversario Alessio Fasce nei 50 rana II1 Junior maschili, conquistando l’oro della specialità mentre si è goduto comodamente la vittoria in solitaria nei 100 rana nella medesima categoria fissando il crono di 1’31”62.