Nuoto Finp e Fisdir, il Sottomarino e i Delfini Blu rappresentano la Sicilia ai campionati nazionali giovanili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono svolti la scorsa domenica 5 maggio, nella cornice della piscina Comunale di Fabriano in vasca corta, il Campionato Italiano Giovanile FINP ed il ed il Meeting Nazionale Giovanile FISDIR con organizzazione a cura FINP/FISDIR ed il supporto della ASD Polisportiva Disabili Mirasole Fabriano, nonché della Delegazione Regionale Marche. A partecipare alle competizioni nazionali anche gli atleti delle società siciliane Il Sottomarino e Delfini Blu. Due impegni nazionali importanti per gli atleti della delegazione siciliana FISDIR che hanno saputo cogliere questa ennesima occasione per sfoderare tutte le loro potenzialità in vasca.

“I risultati sono articolati – afferma Marina Bellomo, vicepresidente della Delfini Blu – perché nel campionato italiano FINP (circuito a cui si accede esclusivamente con i tempi limite) si vinceva il titolo italiano e la categoria dei nostri ragazzi (autistici categoria S14) prevede esclusivamente le gare dei 100 ( stile/ dorso / rana/ delfino) ed in questo caso hanno spiccato per la loro rilevanza sul panorama nazionale, ottenendo tre titoli italiani, Davide Ramondo (100 stile), Alessio Casalicchio (100 dorso) e Giulio Ferrante (100 rana). In parallelo – ha proseguito Bellomo – il Meeting nazionale giovanile FISDIR ( suddiviso in I 1 ed I 3), ambito FISDIR I 1 in cui nostri ragazzi hanno fatto le gare dei 50. E Alessio Casalicchio ha vinto l’oro nei 50 dorso, Giulio Ferrante l’oro nei 50 rana, mentre Davide Ramondo ha conquistato l’oro nei 50 farfalla e l’argento nei 50 stile”.