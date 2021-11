Nuoto, Delfini Blu senza limiti: vinta la Coppa Italia ai campionati nazionali Fisdir di Lecce

Nell’impianto Outline di Lecce si sono svolte le gare dei Campionati italiani Fisdir di nuoto per salvamento e nuoto promozionale. Nel primo caso, si è completato il programma che prevedeva 12 specialità. Grandi protagonisti gli atleti della Delfini Blu, capaci di portare a casa la medaglia d’oro in dieci gare. Anche la seconda giornata ha visto la squadra palermitana imporsi in diverse discipline vincendo così la Coppa Italia.

La Fisdir, federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, è la federazione sportiva paralimpica cui il Cip (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. “La vittoria - dice il tecnico dei Delfini Blu Blasco Di Maio - è un risultato che ci rende molto orgogliosi, perché è il risultato di una squadra, di un gruppo e di un lavoro alle spalle condotto sui piani fisico e psicologico. I ragazzi hanno condotto un'attenta e scrupolosa preparazione ed il loro impegno costante è stato ripagato".