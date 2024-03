Vela, a Palermo la Next Generation Foil Academy di Luna Rossa con Alessandra Sensini

E' approdata a Palermo la Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa, il programma organizzato dalla Federazione Italiana Vela che permette ai velisti più promettenti, nati fra il 2002 e il 2012 e che svolgono già attività agonistica nelle classi di interesse federale, di accrescere le proprie abilità marinaresche e di apprendere i segreti per governare le alte velocità delle imbarcazioni di nuova generazione.

Le lezioni e gli allenamenti in acqua della Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa si stanno svolgendo a Mondello al Circolo della Vela Sicilia e al Club Canottieri Roggero di Lauria e vedranno i velisti impegnati in tre fine settimana di marzo: oltre a questo che vedrà le ultime attività domani i ragazzi torneranno a volare sui Foil anche dal 15 al 17 e dal 28 al 30 marzo. A seguire il lavoro dei velisti i tecnici federali Leonardo Zaggia e Francesco Bonvino.

Le attività della Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa sono state presentate nella sede del Circolo della Vela Sicilia a Mondello da Alessandra Sensini, campionessa olimpica, direttore tecnico giovanile della Federazione Italiana Vela e responsabile del programma Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa. Con lei il presidente della VII Zona Francesco Zappulla e i padroni di casa Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia, e Manfredi Agnello, vicepresidente del Club Canottieri Roggero di Lauria. A mettere al servizio la sua esperienza Checco Bruni, pronto per la sua quinta America’s Cup, la quarta con Luna Rossa.

“È sempre un piacere tornare in Sicilia - ha detto Alessandra Sensini - sono praticamente cresciuta a Palermo. Per il secondo anno torniamo in VII Zona Fiv Sicilia con la Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa, l’anno scorso siamo stati a Marina di Ragusa e a Sferracavallo, quest’anno siamo nel golfo di Mondello con il Circolo della Vela Sicilia e il Club Canottieri Roggero di Lauria. Devo dire che venire al Circolo della Vela Sicilia che rappresenta la casa di Luna Rossa per noi molto importante, perché Luna Rossa fa parte del progetto, ci sostiene, ci fa promuovere il Foil attraverso Checco Bruni e le sue lezioni ai ragazzi. Averlo con noi è importante. La Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa è un progetto che è stato ideato più o meno tre o quattro anni fa, che ha visto la federazione consolidarsi nelle attività dei settori giovanili e che ci ha portato a visionare più di 500 ragazzi in tutta Italia”.

“La Federazione Vela - ha detto Francesco Zappulla, presidente della VII Zona Fiv - è sempre stata molto attiva nelle attività giovanili ed è sempre sensibile alle innovazioni. Per il secondo anno di fila la VII Zona ospita la Foil Academy che rappresenta la vela di domani, quella dei ragazzi del futuro, la vela dell’adrenalina. Le barche non navigano, ma volano. Saremo a Mondello per tre settimane in cui i ragazzi proveranno le imbarcazioni e avranno il valore aggiunto di confrontarsi con Alessandra Sensini e con Checco Bruni che è l’ambasciatore della Sicilia nel mondo con i Foil e Luna Rossa”.

“Siamo felici - ha detto Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia - di avere organizzato con il Club Canottieri Roggero di Lauria questo momento dedicato ai ragazzi e che li mette in condizione di apprendere i segreti della vela del futuro. È positivo l’interesse che i ragazzi mostrano per queste barche che sono destinate ad affermarsi sempre di più nelle regate e provarle adesso permette ai giovani di rendersi conto delle possibili difficoltà. La vela del futuro sarà sempre più aerodinamica e meno idrodinamica. I ragazzi sono entusiasti di essere partecipi di questa evoluzione”.

“Siamo sempre stati sensibili alle novità della vela - ha detto Manfredi Agnello, vicepresidente del Club Canottieri Roggero di Lauria -. Cerchiamo di rilanciare, anche grazie all’effetto Checco Bruni, l’interesse dei ragazzi che dopo l’Optimist pensano di non avere futuro. Invece ben vengano le nuove classi per fare continuare i nostri ragazzi in questo sport che è e resta meraviglioso. I ragazzi poi sono entusiasti quando vedono i campioni e momenti come questo con Checco Bruni e Alessandra Sensini sono sempre emozionanti, come quando noi da ragazzini vedevamo Maradona”.

“Per me è una grandissima fortuna lavorare con Alessandra Sensini - ha detto Checco Bruni - lei è sempre stata lungimirante, con questa Academy ha investito tanta fatica e tempo, ma a lungo andare tutto porterà i suoi frutti. Vedo ragazzi che hanno tanto interesse e mi ha fatto piacere vedere i ragazzi siciliani con più voglia di partecipazione dei ragazzi che ho visto l’anno scorso. Sono felicissimo anche della collaborazione fra circoli: non è la prima volta che succede e sono sicuro che non sarà l’ultima. Questo per Palermo è un bellissimo esempio di collaborazione per la diffusione e la promozione di questo bellissimo sport che è la vela. Unendo le forze si fa sempre molto di più”.

Per candidarsi al programma Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa è sufficiente scansionare il Qr code sulle pagine social federali e compilare la domanda di ammissione.